Na pierwszym festiwalu filmowym w Cannes (1946) film otrzymał drugą nagrodę, a Clément wyróżnienie dla najlepszego reżysera. Świat się zmienia, ale bitwa o szyny toczy się dalej, tyle że od 1995 r. i we Włoszech. Konkretnie chodzi o linię Turyn – Lyon dla Kolei Dużych Prędkości (TAV). Jest budowana od 2005 r. przy wsparciu Unii Europejskiej, a kontestowana już od 1995 r. przez organizację No TAV.