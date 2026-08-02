PIECZEŃ RZYMSKA Miłośnicy filmu wiedzą, że to tytuł francuskiego obrazu René Clémenta o bohaterskich francuskich kolejarzach, którzy sabotowali niemieckie linie zaopatrzeniowe podczas drugiej wojny światowej.
Na pierwszym festiwalu filmowym w Cannes (1946) film otrzymał drugą nagrodę, a Clément wyróżnienie dla najlepszego reżysera. Świat się zmienia, ale bitwa o szyny toczy się dalej, tyle że od 1995 r. i we Włoszech. Konkretnie chodzi o linię Turyn – Lyon dla Kolei Dużych Prędkości (TAV). Jest budowana od 2005 r. przy wsparciu Unii Europejskiej, a kontestowana już od 1995 r. przez organizację No TAV.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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