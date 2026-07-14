Biskup ostrzega wiernych. "Spowiedź taka jest nieważna"

"Drodzy kapłani, osoby życia konsekrowanego oraz wierni świeccy diecezji warszawsko-praskiej, dokonane 1 lipca 2026 roku święcenia biskupie w Bractwie św. Piusa X wbrew wyraźnej woli papieża Leona XIV poskutkowały karą ekskomuniki dla całego duchowieństwa, a także niektórych świeckich, związanych z tym Bractwem. Na terenie naszej diecezji w minionych latach kilka tysięcy osób z zaangażowaniem uczestniczyło zarówno w liturgii sprawowanej przez duchownych Bractwa, jak i w różnych dziełach przez nich prowadzonych" – przypomniał biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński w komunikacie umieszczonym na stronie diecezji.

"W związku z ogłoszoną przez Stolicę Apostolską karą ekskomuniki usilnie proszę wszystkich wiernych, aby powstrzymali się od uczestniczenia w Eucharystii sprawowanej przez kapłanów Bractwa oraz prób spowiadania się u kapłanów Bractwa. Spowiedź taka jest nieważna, ponieważ kapłani Bractwa nie mają kanonicznej jurysdykcji odpuszczenia grzechów. W związku z tym proszę wszystkich kapłanów mających moją jurysdykcję do spowiadania o wielkoduszne i cierpliwe słuchanie spowiedzi wiernych związanych ze środowiskiem tradycji uznając ich szczerą wolę pobożnego i uczciwego życia w Kościele katolickim" – zaapelował hierarcha. Podkreślił również, że w diecezji jest możliwość uczestniczenia w klasycznym rycie rzymskim w pełnej łączności z Kościołem.

"Takie związki w istocie byłyby nieważne"

"Proszę również narzeczonych o powstrzymanie się od prób zawierania sakramentu małżeństwa wobec kapłanów Bractwa – takie związki w istocie byłyby nieważne, a pary w nich żyjące ryzykowałyby wspólne życie bez ważnego węzła sakramentalnego. Wszystkich wiernych związanych dotychczas z Bractwem zapraszam na Msze Święte i korzystanie z pozostałych sakramentów sprawowanych przez kapłanów trwających w pełnej łączności z Kościołem katolickim. Informuję także, iż za sprawą ogłoszonej przez papieża Leona XIV ekskomuniki wierni nie powinni w żaden sposób wspierać działalności grup oraz uczestniczyć w prowadzonych przez Bractwo formach duszpasterstwa" – napisał biskup Kamiński.

"Wszystkich diecezjan – kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich – proszę o gorliwą modlitwę o jedność chrześcijan i dołączenie tej intencji w sprawowanych w naszych parafiach Mszach Świętych oraz modlitwach prywatnych" – dodał.

Święcenia biskupie bez zgody papieża

1 lipca w seminarium Bractwa św. Piusa X w Econe w Szwajcarii biskupi Bernard Fellay i Alfonso de Galarreta wyświęcili bez mandatu papieskiego czterech nowych biskupów. Przed rozpoczęciem obrzędu sekretarz generalny Bractwa odczytał oświadczenie uzasadniające decyzję o przeprowadzeniu konsekracji. W dokumencie stwierdzono, że – zdaniem FSSPX – współczesne władze Kościoła katolickiego, od czasu Soboru Watykańskiego II, działają w sposób sprzeczny z Tradycją Kościoła.

W związku z tym Bractwo uznało konsekrację nowych biskupów za "święty obowiązek" wobec Kościoła i wiernych oraz środek służący zachowaniu i przekazywaniu niezmiennego nauczania katolickiego.

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