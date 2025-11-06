Pożyczka na odbudowę Ukrainy. Polski bank podpisał pierwsze umowy

Mechanizm powstał z inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zarządzany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który wybrał czterech operatorów finansujących udzielających pożyczek w tym m.in. Bank Ochrony Środowiska.

Bardzo nisko oprocentowane kredyty od BOŚ Banku

Na mocy porozumienia z BGK BOŚ dysponował środkami w wysokości 70 mln zł na udzielanie przedsiębiorcom bardzo nisko oprocentowanych pożyczek. W ramach tej puli w ostatnich dniach października podpisane zostały pierwsze umowy na łączną kwotę 11,8 mln zł. Sfinalizowanie kolejnych w wysokości 17,5 mln zł planowane jest jeszcze w listopadzie br.

Umowy podpisane przez BOŚ w październiku oraz te finalizowane w listopadzie umożliwią finansowanie inwestycji wspierających rozwój zaplecza produkcyjnego, logistycznego i handlowego polskich firm.

Obejmują one m.in. modernizację obiektów magazynowo-biurowych, zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, modernizację infrastruktury oraz finansowanie bieżących potrzeb operacyjnych, takich jak zakup surowców, materiałów i usług.

BOŚ prowadzi jednocześnie rozmowy z BGK dotyczące zwiększenia puli środków, by umożliwić dalsze kredytowanie zgłaszanych projektów.

Odbudowa Ukrainy. Skąd pieniądze na pożyczki?

Środki na pożyczki na udział w odbudowie Ukrainy (budżet programu wynosi 250 mln zł) pochodzą z funduszy zwróconych z wcześniejszych instrumentów finansowych z programu POIR 2014-2020, co czyni program pilotażem łączącym doświadczenie banków rozwojowych z celami polityki unijnej – wskazał BOŚ, który jest jedynym bankowym operatorem programu.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 r. są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 22,7 mld zł na koniec 2024 r.

