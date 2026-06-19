"Uważajcie na siebie". Bosak: Bambiniści mają krew dziecka na rękach

Locha z młodymi zaatakowała wózek, w którym znajdowało się 13-miesięczne dziecko. Dziewczynka wypadła z wózka i uderzyła głową o chodnik. Trafiła do szpitala. Do incydentu doszło na krakowskim osiedlu Kliny-Zacisze.

Dla mieszkańców Klinów to nie jest odosobniony przypadek. Jak mówią, problem narasta od miesięcy, a w ostatnich tygodniach wyraźnie się nasilił. – To są całe rodziny, mama z kilkoma małymi dzikami i spacerują po traktach, gdzie normalnie ludzie chodzą z dziećmi i psami – mówiła RMF24 jedna z mieszkanek. Mieszkańcy przyznają, że boją się wychodzić z dziećmi na spacery. – Jest duży problem. Ktoś z miasta musi się tym wreszcie zająć. Boimy się o dzieci, bo te dziki są tutaj rano i wieczorem. W tym roku znowu są młode – podkreślają.

Warzecha i Bosak komentują

Sprawa wywołała oburzenie internautów. Głos zabrali także dziennikarze i politycy. Łukasz Warzecha stwierdził, że incydenty z dzikimi zwierzętami i bierność władz wobec nich może być tematem, który mocno zaszkodzi koalicji rządzącej.

"Za moment ludzie ze strachu zaczną błagać o myśliwych. Swoją drogą ta kompletna niewydolność polskiego państwa w starciu z sus scrofa jest znamienna. Przy czym trzeba pamiętać, że na drodze do podejmowania skutecznych działań stoją unijne przepisy o ASF" – napisał publicysta "Do Rzeczy".

Do jego wpisu odniósł się wicemarszałek Sejmu. Krzysztof Bosak wprost stwierdził, że "bambiniści mają krew dziecka na rękach".

"Uważajcie na swoje dzieci, jeśli idioci z rządu dopuszczają zasiedlanie Waszych miast dzikimi zwierzętami. Sam doświadczam tego od kilku lat. Mieliśmy już sytuacje na miejskich terenach rekreacyjnych, gdzie wraz z rodziną posła @KSzymanskiKonf musiliśmy chronić piątkę małych dzieci przed stadem dzików. Na szczęście nic się nie stało, ale było blisko. Dziki potrafią być niebezpieczne i dla psów i dla dzieci i dla osób starszych i dla dorosłych" – napisał polityk Konfederacji.

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