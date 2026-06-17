Bosak: Polska zawodzi z artykułowaniem swoich interesów wobec Ukrainy

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Oburzająca decyzja Zełenskiego. Straci Order Orła Białego?

Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Prezydent Karol Nawrocki 29 maja poinformował, że "bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka" i na 8 czerwca zwołał posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego.

– Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – przekazał Karol Nawrocki.

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, poinformował we wpisie na platformie X w ubiegły poniedziałek, po posiedzeniu kapituły, że "prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie".

Bosak: Uważam, że należałoby ten order odebrać

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji, pytany przez DoRzeczy.pl czy ma jeszcze nadzieję, czy już stracił na to, że prezydent Karol Nawrocki odbierze Wołodymowi Zełenskiemu Order Orła Białego, odpowiedział, że trzeba spokojnie czekać na decyzję.

– To nie jest sprawa, którą bym bardzo mocno przeżywał. Uważam, że należałoby ten order odebrać. Zakładam, że prezydent czeka na jakiś ruch ze strony ukraińskiej. Jeżeli ten ruch nie nastąpi, to decyzja zapadnie. Takie jest moje przewidywanie. Natomiast tego, co się dzieje za kulisami, tego nie wiem. Mam nadzieję, że kompetentne osoby zajmują się tym ze strony państwa polskiego. Trzeba spokojnie zaczekać na rezultat – powiedział.

Na uwagę, że prezydent Karol Nawrocki dał już sporo tego czasu stronie ukraińskiej i pytany, czy zauważył jakiekolwiek gest dobrej woli ze strony Ukrainy, współlider Konfederacji odpowiedział, że na razie takich gestów dobrej woli nie widzi.

"Państwo polskie od wielu lat zawodzi z artykułowaniem swoich interesów wobec strony ukraińskiej"

Krzysztof Bosak pytany, czy Polska nie spóźniła się z chęcią załatwienia sprawy ludobójstwa na Wołyniu i dopytywany, czy dobrym czasem na to nie był początek wojny, kiedy rząd PiS i prezydent Andrzej Duda bardzo Ukrainie pomagali, nie mając żadnych oczekiwań w zamian, odpowiedział, iż uważam, że "ta sprawa powinna być asertywnie negocjowana przez państwo polskie, także przed wojną".

– Wprowadzanie tej sprawy w momencie, kiedy już zaczęła się pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, oczywiście mogło mieć miejsce, natomiast najbardziej zręcznie byłoby móc odwoływać się do oczekiwań sformułowanych już wcześniej. Państwo polskie od wielu lat zawodzi z artykułowaniem swoich interesów wobec strony ukraińskiej – ocenił.

Pytany, jak odbiera zamianę zdania PiS w kwestii Ukrainy, ponieważ takiej sceptycznej wobec Ukrainy narracji nie było widać, kiedy rządzili, Krzysztof Bosak zauważył, że "PiS w wielu sprawach zmienił linię, przechodząc do opozycji, również w sprawie Ukrainy".

– Moim zdaniem liczą na krótką pamięć wyborców. Z pewnością, jeśli chodzi o wyborców Konfederacji, to się przeliczą – dodał.

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