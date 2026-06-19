Chiny tworzą nowe globalne reguły gry
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Opinie
  • Magdalena Ziętek-WielomskaAutor:Magdalena Ziętek-Wielomska

Chiny tworzą nowe globalne reguły gry

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Flaga Chin, zdjęcie ilustracyjne
Flaga Chin, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / MARK R. CRISTINO
17 czerwca 2026 r. chińskie Biuro Informacyjne Rady Państwa zorganizowało w Pekinie konferencję prasową, podczas której ogłosiło publikację białej księgi zatytułowanej "Bardziej sprawiedliwe i zrównoważone globalne zarządzanie: zasady, propozycje i działania Chin" (More Just and Equitable Global Governance: China's Principles, Proposals and Actions).

Chiny przedstawiły w niej szereg inicjatyw mających na celu wdrożenie w życie Inicjatywy Globalnego Zarządzania. Przypomnijmy, że samą tę inicjatywę chiński prezydent Xi Jinping ogłosił we wrześniu ubiegłego roku. Opiera się ona na pięciu kluczowych zasadach, którymi są: równość suwerennych państw; poszanowanie prawa międzynarodowego; multilateralizm; podejście skoncentrowane na ludziach; realne działanie przynoszące wymierne rezultaty. Biała księga obejmuje bardziej konkretne propozycje mające na celu wcielenie w życie wymienionych zasad. Jej główne założenia podczas wspomnianej konferencji prasowej przedstawił minister spraw zagranicznych Wang Yi.

Źródło: DoRzeczy.pl
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