Chiny tworzą nowe globalne reguły gry

Chiny przedstawiły w niej szereg inicjatyw mających na celu wdrożenie w życie Inicjatywy Globalnego Zarządzania. Przypomnijmy, że samą tę inicjatywę chiński prezydent Xi Jinping ogłosił we wrześniu ubiegłego roku. Opiera się ona na pięciu kluczowych zasadach, którymi są: równość suwerennych państw; poszanowanie prawa międzynarodowego; multilateralizm; podejście skoncentrowane na ludziach; realne działanie przynoszące wymierne rezultaty. Biała księga obejmuje bardziej konkretne propozycje mające na celu wcielenie w życie wymienionych zasad. Jej główne założenia podczas wspomnianej konferencji prasowej przedstawił minister spraw zagranicznych Wang Yi.