Allegro wprowadza nową funkcję. To czeka użytkowników

Asystent ma również odpowiedzieć na pytania związane z zasadami działania platformy, podała spółka. Asystent jest już dostępny dla wszystkich partnerów na Allegro.

"Asystent będzie systematycznie rozwijany"

"Jakość sprzedaży to jeden z kluczowych parametrów dla naszych partnerów – ma on wpływ na pozycjonowanie ofert na platformie i w efekcie na sprzedaż. Dzięki nowemu asystentowi sprzedający mogą efektywnie poprawiać jakość swojego konta, by skuteczniej docierać do kupujących. To jednak dopiero początek możliwości nowego rozwiązania. Asystent będzie systematycznie rozwijany o nowe kompetencje: od optymalizacji ofert, przez inteligentne zarządzanie cenami, aż po wsparcie logistyki. By działały one efektywnie, niezbędne jest zaangażowanie naszych partnerów – to właśnie przez interakcję z nimi asystent uczy się najskuteczniej rozwiązywać pojawiające się wyzwania. Dlatego zachęcamy do korzystania z narzędzia już dzisiaj" – powiedział Technology Director w Allegro Piotr Brzeziński, cytowany w komunikacie.

Jak podkreśla firma, Allegro systematycznie rozwija technologie, dzięki którym zakupy na platformie stają się prostsze, a prowadzenie na niej biznesu bardziej efektywne.

Inwestycje w sztuczną inteligencję filarem działań Allegro

Inwestycje w nowoczesne narzędzia wspierające sprzedaż, zaawansowaną analitykę danych i sztuczną inteligencję są filarem działań firmy, by odpowiadać na codzienne wyzwania swoich partnerów. To także element szerszego podejścia Allegro do współpracy ze sprzedawcami – opartego na partnerstwie i długofalowym wsparciu w rozwoju ich działalności, podkreślono w materiale.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

