Będą zmiany na Allegro? Ważna decyzja sądu

Sprawa ma związek z działaniami Allegro, które od wiosny ub. roku zaczęło mocniej promować użytkownikom, którzy finalizują zakupy na platformie, własne metody dostaw zakupów, kosztem m.in. tych oferowanych przez InPost. W związku z tym, działaniom Allegro zaczął się przyglądać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Według szacunków InPostu nowy mechanizm w szczytowym okresie dotyczył nawet ponad 30 proc. wszystkich zakupów na Allegro. To z kolei, u firmy Rafała Brzoski, przełożyło się to w ciągu kwartału na spadek liczby zrealizowanych dostaw o niecałe 2 proc. W efekcie spółka uznała, że w ten sposób Allegro naruszyło zapisy łączącej je umowy, i zażądała 98,7 mln zł kary. W związku z tym, że Allegro nie zapłaciło, to InPost skierował sprawę do sądu arbitrażowego.

Decyzja sądu

Nieoczekiwanie okazało się jednak, że nie tylko InPost podjął kroki w tym kierunku. Allegro poinformowało w komunikacie, że warszawski Sąd Okręgowy w ubiegły poniedziałek udzielił zabezpieczenia na rzecz Fundacji Forum Konsumentów. Zgodnie z zabezpieczeniem, Allegro użytkownikom finalizującym na niej zakupy ma zakaz "wyświetlania niekompletnej listy metod dostawy udostępnionych przez sprzedającego, oraz domyślnego oznaczania i wyróżniania w jakikolwiek sposób, jakiejkolwiek metody dostawy udostępnionej przez sprzedającego, którego oferty objęte są usługą i którego produkt został umieszczony przez użytkownika w koszyku zakupowym w przypadku umieszczenia w koszyku zakupowym produktów o wartości uprawniającej użytkownika do skorzystania z usługi Allegro Smart!".

Jednocześnie Allegro otrzymało nakaz "wyświetlania w procesie zakupowym wszystkich metod dostaw udostępnionych przez sprzedającego, którego oferty objęte są usługą i którego produkt został umieszczony przez użytkownika w koszyku zakupowym, bez domyślnego oznaczania lub wyróżniania w jakikolwiek sposób, którejkolwiek z metod dostaw udostępnionych przez sprzedającego w przypadku umieszczenia w koszyku zakupowym produktów o wartości uprawniającej użytkownika do skorzystania z usługi Allegro Smart!".

Allegro odpowiada

Zabezpieczenie sądowe nie jest prawomocne, zaś Allegro ma tydzień na złożenie zażalenia do Sądu Apelacyjnego. Firma zapowiedziała, że skorzysta z tej możliwości, podkreślając, że nie zgadza się z decyzją sądu, oceniając ją jako całkowicie bezpodstawną. "Allegro PL udostępnia w procesie zakupowym prezentację metod dostaw, która jest zgodna z przepisami prawa i odpowiada potrzebom klienta, co potwierdzają prowadzone przez Allegro PL badania satysfakcji klienta. Podejście to jest również zgodne z funkcjonującymi standardami rynkowymi stosowanymi powszechnie przez innych uczestników rynku" – wyliczyła firma.

Firma podkreśliła także, że Fundacja Forum Konsumentów nie kontaktowała się z nim przed złożeniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zaś owo postanowienie wydano bez wysłuchania Allegro.

Z kolei Fundacja Forum Konsumentów ma dwa tygodnie od doręczenia odpisu postanowienia sądowego, żeby złożyć pozew w tej sprawie. Fundacja działa od ośmiu lat, na swojej stronie podkreśla, że działa na rzecz grup konsumentów (a nie w sprawach indywidualnych osób), a jako cele wskazuje "konstruktywny dialog z decydentami, korporacjami i przedsiębiorcami, dbając o dobro konsumentów".

Grupa Allegro w trzecim kwartale 2025 roku wypracowała wzrost przychodów o 10,7 proc. do 2,88 mld zł, przy czym te z reklam podskoczyły o ponad 30 proc., a z usług logistycznych podwoiły się. Natomiast zysk netto firmy poszedł w górę ze 193,1 do 396,2 mln.

