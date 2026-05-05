Nowa oferta Allegro. Tego jeszcze nie było

Projekt jest w fazie pilotażowej, ale Allegro planuje rozszerzać usługi turystyczne zarówno pod kątem m.in. współpracy z innymi touroperatorami, nowych formatów wyjazdów jak i pod kątem innych ofert jak np. sprzedaż biletów lotniczych.

Na starcie w ofercie jest ponad 800 hoteli w 27 krajach w formule last minute. Wejście w segment turystyki to kolejny krok w realizacji strategii Allegro zakładającej rozwój oferty usług oraz budowę kompleksowego ekosystemu odpowiadającego na codzienne potrzeby konsumentów.

Allegro rozpoczyna działalność w nowej branży

"Dziś oficjalnie Allegro wchodzi w rynek usług turystycznych pod nazwą wakacje.allegro.pl. z naszym partnerem Itaka [...] Startujemy z Itaką, ale można sobie wyobrazić, że w kolejnych miesiącach czy latach nasza oferta będzie rosła. Zaczynamy od Polski, ale będziemy się starali, żeby nasza oferta pojawiła się na innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Zakładamy, że współpraca z Itaką będzie czymś co przyspieszy nasz rozwój na rynkach zagranicznych" – powiedział prezes Allegro Marcin Kuśmierz na konferencji prasowej.

"Uważamy, że z usługami finansowymi i innymi usługami czy produktami dodanymi klient będzie wolał kupować na Allegro niż na innym kanale sprzedaży. Uważamy, że oferta jest atrakcyjna już na starcie i jak będziemy ją wzbogacali o kolejne usługi dodane, np. finansowe czy o kolejne produkty fizyczne, to będzie absolutnie unikalna na rynku [...] Naszą ambicją jest zostanie platformą nr 1, jeśli chodzi o sprzedaż usług turystycznych w perspektywie kilku lat [...] Będziemy rozwijali tę kategorię turystyczną i mogę odpowiedzieć twierdząco, że również inne produkty i usługi znajdą się w naszej ofercie" – dodał prezes Allegro pytany o ewentualne rozpoczęcie sprzedaży np. biletów lotniczych.

Spółki nie chciały jednak zdradzić celów sprzedażowych nowego projektu.

"Synergie w naszym przypadku to coś bardzo oczywistego, z jednej strony mamy produkt Itaki, największego, najbardziej rozpoznawalnego touroperatora w Polsce, a po drugiej stronie najbardziej rozpoznawalną platformę zakupową. Itaka zyskuje przez to nowy kanał dystrybucyjny, a Allegro nowe usługi [...] Każda ze stron ma określone założenia finansowe czy sprzedażowe w naszym projekcie, ale są objęte tajemnicą handlową. Liczymy na to, że sprzedaż na Allegro będzie widoczna w naszej dystrybucji" – powiedział wiceprezes Itaki Piotr Henicz.

Start działalności platformy w tym segmencie jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku wyjazdów zorganizowanych w Polsce, którego wartość w 2025 roku szacowana jest na ok. 27 mld zł (wzrost blisko +20 proc. r/r) oraz na rosnące zainteresowanie konsumentów usługami i wydatkami lifestyle'owymi, podano.

Itaka: Polacy coraz częściej wyjeżdżają na wakacje

"Nasz branża jest bardzo perspektywiczna i rozwojowa mimo zawirowań zewnętrznych. Polacy coraz częściej wyjeżdżają na wakacje, coraz częściej planują swój wypoczynek, chcą inwestować w siebie, doświadczać i przeżywać coś nowego" – dodał wiceprezes Itaki.

Allegro ma obecnie 15,3 mln aktywnych kupujących. Z kolei Itaka obsłużyła w 2025 r. łącznie 1,8 mln klientów (wzrost o 13,7 proc. r/r), a na ten rok ma ambitny, ale realny plan przekroczenia 2 mln klientów.

"W tym roku mamy ambitny plan, żeby wzrosnąć o ok. 10-12 proc. i przekroczyć 8 mld zł przychodów, ponieważ sprzedajemy oferty minimalnie droższe niż w roku ubiegłym przez paliwo lotnicze" – powiedział też wiceprezes Itaki.

Kategoria Turystyka już dziś stanowi istotny element działalności Allegro. Klienci platformy mogą kupić m.in. walizki, plecaki, sprzęt czy akcesoria podróżne. Dostępnych jest ponad 1,32 mln ofert. Szczyt sezonu przypada na lipiec – w ubiegłym roku odnotowano wtedy 1,1 mln transakcji.

Obecnie projekt znajduje się w fazie pilotażowej i będzie rozwijany o współpracę z kolejnymi touroperatorami, wprowadzenie oferty first minute oraz nowe kierunki i formaty wyjazdów.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

Czytaj też:

Tyle Polacy wydają na wakacje. Padły konkretne kwotyCzytaj też:

Polacy coraz częściej spędzają koniec roku za granicą. Rekordowe dane