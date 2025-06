Tyle Polacy wydają na wakacje. Padły konkretne kwoty

Według raportu Wakacyjny Portfel Polaków 2025, przygotowanego przez ZBP, Polacy najchętniej spędzają urlop w kraju – w tym roku taką opcję wybiera 58 proc. respondentów (o 2 pkt proc więcej niż w 2024 r.). Wakacje za granicą planuje 23 proc. badanych (o 1 pkt proc. mniej niż w 2024 r.), podczas gdy 13 proc. deklaruje pozostanie w domu, a 6 proc. jeszcze nie podjęło decyzji.

Na wakacje wydamy więcej niż rok temu

"W 2025 r. Polacy planują wydać na wakacje nieco więcej niż rok temu. Średnia deklarowana kwota wydatków na letni wypoczynek w przeliczeniu na osobę wyniesie 1 761 zł, czyli o 27 zł i niecałe 2 proc. więcej niż w 2024 r. W przypadku gospodarstw domowych planowany budżet to średnio 4 401,7 zł. Kwota ta jest o 67,3 zł wyższa niż w ubiegłym roku i aż o 1006 zł wyższa niż trzy lata temu" – czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

"To pokazuje, że choć skala wzrostu wydatków wyhamowała, to Polacy nie zamierzają rezygnować z wypoczynku i zakładają większe wydatki niż w ubiegłym roku. Co więcej – coraz większą wagę przywiązują do planowania wakacyjnego budżetu i bezpieczeństwa finansowego podczas podróży. W tym roku znowu królują kierunki dobrze znane i sprawdzone, takie jak Bałtyk, Mazury i polskie góry, choć ich ceny momentami dorównują zagranicznym kurortom" – skomentował dyrektor Zespołu Komunikacji i PR, Związku Banków Polskich Przemysław Barbrich, cytowany w komunikacie.

Zdecydowana większość badanych nie chce zaciągać pożyczek

Z raportu wynika też, że 60 proc. respondentów zdecydowanie nie planuje sięgać po kredyt ani pożyczkę na wakacje, a 22 proc. raczej nie rozważa takiego kroku. To oznacza, że łącznie 82 proc. ankietowanych zamierza sfinansować urlop z własnych środków. W ub.r. odsetek ten był na takim samym poziomie.

Raport opracowano na podstawie badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez agencję badawczą Minds&Roses w czerwcu 2025 roku za pomocą wywiadów internetowych na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków (18+) liczącej 1000 osób. Dane zostały uzupełnione o wybrane informacje z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego.

Czytaj też:

Nawet 1200 zł ekstra na wakacje. Wielu nie wie o tej możliwościCzytaj też:

Czy Polacy posiadają oszczędności? Wyniki badań mogą zaskoczyć