Wymarzone wakacje

Plany wakacyjne ma już 63 proc. Polaków – wynika z badania Holiday Barometer 2024 zrealizowanego przez IPSOS w 21 krajach na zlecenie Europ Assistance. Większość Polaków chce wyjechać na rodzinne wakacje (87 proc.) lub odpoczywać ze swoją partnerką lub partnerem (71 proc.). Z dziećmi na letni wypoczynek wybierze się 47 proc. pytanych, a z przyjaciółmi 18 proc. Z mody niemal zupełnie wyszły za to podróże singli i singielek. W pojedynkę na tegoroczne wakacje chce wybrać się zaledwie 8 proc. Polaków. Aż 58 proc. pytanych uważa bowiem, że idealne wakacje to takie, które spędza się z rodziną lub przyjaciółmi. Dla 71 proc. doskonały urlop jest wówczas, gdy poznaje się nowe kultury i całkowicie zmienia otoczenie, a dla 65 proc. respondentów idealne wakacje to prostu czas odpoczynku i wyciszenia.

„Pracowakacje” i powolna turystyka

Tradycyjnie najczęściej planujemy dwutygodniowy urlop (36 proc.). 31 proc. respondentów zamierza na wakacje przeznaczyć jeden tydzień, a 14 proc. deklaruje, że zaplanowało aż trzytygodniowy wypoczynek. Dwa tygodnie urlopu to również europejska średnia. Minimalnie dłuższy letni odpoczynek planują jedynie Francuzi i Szwajcarzy. Nieco krócej niż przeciętny Polak zamierzają z kolei odpoczywać mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Portugalii i Włoch. W tegorocznym badaniu pojawiło się też nowe zjawisko wśród Polaków: workation, czyli łączenie wakacji z pracą zdalną. Co prawda, większość Polaków nadal woli oddzielić czas wypoczynku od pracy, ale 36 proc. respondentów zadeklarowało, że połączy wakacje z pracą zawodową w taki sposób, że najpierw będą wyłącznie wypoczywać, a następnie zostaną w danym miejscu, aby w urlopowej scenerii wykonywać obowiązki zawodowe.