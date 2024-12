Lisicki: Tusk w ciągu jednego roku bardziej zaszkodził Polsce niż wcześniej przez 7 lat

Lisicki podsumowując rok 2024 powiedział na kanale Tygodnika Do Rzeczy na YouTubie, że pierwsze rządy Donalda Tuska (w latach 2007-2014) nie były dla Polski tak szkodliwe, jak obecne. – Teraz gorzej zaszkodził Polsce w ciągu tego jednego roku, niż podczas siedmiu lat tamtych rządów – ocenił.

Jego zdaniem "rządy, które teraz obserwujemy, to rządy bezprawia i chaosu". – Tusk powiedział publicznie, że nie będzie trzymał się litery prawa ani przestrzegał prawa, bo rzekomo znajdujemy się w jakiejś sytuacji nadzwyczajnej. Żeby odbudować tzw. praworządność, to on musi iść na skróty i w związku z tym nie martwić się o przepisy, reguły i tak dalej – przypomniał.

– Z tego punktu widzenia doprowadził do sytuacji, że chyba nie ma w tej chwili takiej instytucji, co do której można byłoby powiedzieć, że cieszy się ona autorytetem różnych stron sporu politycznego – wskazał redaktor naczelny "Do Rzeczy".

Lisicki o rządach Tuska. "Na pierwszym miejscu jest minister Bodnar"

Według niego Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i prokuratura zostały "wyłączone". – W tym sensie wyłączone, że każda z tych instytucji dla drugiej strony właściwie nie funkcjonuje – tłumaczył.

Jak dodał, "wątpliwą zasługą Tuska jest to, że wykreował paru nowych polityków, ale co jeden to gorszy". – Na pierwszym miejscu jest minister sprawiedliwości Adam Bodnar. To nowe odkrycie polityczne sezonu. Minister Bodnar zasłużył się w bardzo nieładny sposób w ciągu tego roku – ocenił Lisicki.

– Zastanawiam się, czy jest jakaś rzecz, za którą mógłbym Tuska pochwalić po tym 2024 roku i szczerze mówiąc nie bardzo wiem, nie mogę znaleźć. (...) Jeśli chcielibyśmy powiedzieć, czym on się zajmował przez ten rok, to rozliczeniami z PiS. Ale te rozliczenia są dla państwa czymś wywrotowym. To jest sposób działania niszczycielski, burzycielski i nic pozytywnego w ten sposób się nie osiąga – powiedział.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy z Pawłem Lisickim.