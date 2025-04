Lisicki: Trzaskowski w opałach. Co z nim zrobią? Ziemkiewicz: Za późno na wymianę

Za nami trzy debaty prezydenckie. Pierwsza była organizowana przez TV Republikę, wPolsce24 i TV Trwam na rynku w Końskich. Druga odbyła się tego samego dnia, tuż po pierwszej i rzekomo miała być organizowana przez sztab Koalicji Obywatelskiej. Dyskusję prowadzili dziennikarze TVP, TVN oraz Polsatu, a ogromne kontrowersje wzbudza kwestia finansowania. Z kolei w poniedziałek odbyła się trzecia debata w siedzibie Telewizji Republika. Kandydat KO Rafał Trzaskowski wziął udział tylko w jednej z nich, organizowanej przez TVP, TVN i Polsat. Według większości komentatorów, nie poszła mu ona jednak najlepiej. Za to na poniedziałkową debatę w TV Republika, jeden z kandydatów, Marek Jakubiak przyniósł ze sobą tekturową podobiznę Rafała Trzaskowskiego i ustawił ją za pulpitem, co miało pokazać nieobecność kandydata KO.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz komentują ostatnie debaty telewizyjne oraz wydarzenia im towarzyszące. – Żadna z nich nie była debatą sensu stricto, ponieważ pojęcie debaty jest jasno określone w kodeksie wyborczym. Media państwowe mają obowiązek udostępnić platformy do debaty i to nastąpi 12 maja. Zresztą wszystko jest tam jasno opisane. W związku z tym, te debaty, które się odbyły, są debatami w sensie potocznym – wskazywał Rafał Ziemkiewicz.

– Mimo wszystko warto o nich porozmawiać, bo coś nam pokazały. Plan sztabu Rafała Trzaskowskiego się wykrzaczył. Zakładał, że sądzono, że Trzaskowski łatwo sobie poradzi z Nawrockim, na gruncie przychylnych mu mediów. Taki był zamysł moim zdaniem – ocenił Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy". – Do tego sztabowcy Trzaskowskiego zakładali, że chyba będzie łatwiej o polaryzacji, bo to byłoby dla niego korzystne. Zobacz, że nikt się teraz nie chce przyznać do organizacji tej debaty w Końskich – wskazywał Rafał Ziemkiewicz.