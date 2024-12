"Decyzja PKW zamyka dyskusję". RPO wskazał, co z subwencją PiS

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Za przyjęciem uchwały głosowało w poniedziałek czterech z dziewięciu członków PKW, trzech było przeciw, a dwóch się wstrzymało.

Przed świętami Bożego Narodzenia PKW odroczyła obrady w sprawie sprawozdania komitetu PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby".

Zwrot w PKW ws. subwencji dla PiS

Wcześniej Izba Kontroli Nadzwyczajnej uznała skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Zgodnie z Kodeksem wyborczym taka decyzja SN obliguje PKW do przyjęcia sprawozdania.

Szef PKW Sylwester Marciniak przekazał dziennikarzom, że najpóźniej we wtorek decyzja PKW ws. przyjęcia sprawozdania finansowego komitetu PiS trafi do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Jak dodał Marciniak, przepisy mówią, że szef MF powinien wykonać tę decyzję "niezwłocznie".

RPO: Minister finansów nie ma podstaw do odmowy przekazania środków

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek był pytany w Polsat News, czy minister finansów powinien bez zwłoki przelać pieniądze na konto PiS. Zdaniem RPO "nie ma podstaw do odmowy przekazania tych środków". – Nie ma w tej chwili przepisu kompetencyjnego, który by upoważniał do niestosowania się do decyzji PKW – wskazał.

Wiącek przyznał, że sytuacja jest niełatwa, jednak stwierdził, że postanowienie PKW zamyka dyskusję na ten temat na poziomie prawniczym. – Uchwałę odczytuję w taki sposób, że mimo zastrzeżeń co do statusu sędziów (Komisja) uznała że nie jest jej rolą rozstrzyganie, tylko jest to rolą ustawodawcy, parlamentu. Wydaje mi się, że daje to szansę na uspokojenie sytuacji – dodał RPO.

Czytaj też:

Ile pieniędzy dla PiS? Marciniak pisze do Domańskiego i podaje kwotę