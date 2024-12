Ile pieniędzy dla PiS? Marciniak pisze do Domańskiego i podaje kwotę

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Za przyjęciem uchwały głosowało w poniedziałek czterech z dziewięciu członków PKW, trzech było przeciw, a dwóch się wstrzymało.

Przed świętami Bożego Narodzenia PKW odroczyła obrady w sprawie sprawozdania komitetu PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby".

Zwrot w PKW ws. subwencji dla PiS

Wcześniej Izba Kontroli Nadzwyczajnej uznała skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Zgodnie z Kodeksem wyborczym taka decyzja SN obliguje PKW do przyjęcia sprawozdania.

Szef PKW Sylwester Marciniak przekazał dziennikarzom, że najpóźniej we wtorek decyzja PKW ws. przyjęcia sprawozdania finansowego komitetu PiS trafi do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Jak dodał Marciniak, przepisy mówią, że szef MF powinien wykonać tę decyzję "niezwłocznie".

Marciniak pisze do Domańskiego. Ujawniono treść pisma

W związku z podjętą uchwałą szef PKW przystąpił do jej wykonania. "Dziennik Gazeta Prawna" dotarł do treści pisma, które Marciniak w poniedziałek po południu skierował do ministra finansów.

"(...) PKW informuje, że odpadła (...) przesłanka pomniejszenia kwoty dotacji podmiotowej przysługującej partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość w związku z udziałem Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. o kwotę 10 864 488,51 zł. Kwota przysługującej tej partii dotacji podmiotowej wynosi zatem 38 772 567,16 zł" – brzmi fragment pisma ujawnionego przez gazetę.

Co zrobi minister Domański? "DGP" odnotowuje, że do tej pory szef MF nie zabrał publicznie głosu, natomiast w ciągu ostatnich tygodni resort finansów podkreślał wielokrotnie, że związany jest z uchwałami wydanymi przez PKW.

