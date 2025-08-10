Wałęsa zaapelował do SB-ków. "Niech kilku powie prawdę"

Pomimo problemów ze zdrowiem i podeszłego wieku (ma 81 lat), były lider "Solidarności" na bieżąco komentuje wydarzenia polityczne w kraju. Chętnie też udziela wywiadów i jest aktywny w mediach społecznościowych.

Tym razem Wałęsa zaapelował do byłych SB-ków, aby dali dowód jego niewinności. "Zwracam się publicznie do byłych przeciwników moich w walce szczególnie z byłego SB. Jak zauważyłem wielu z Was podobnie jak ja chciała Wolnej Polski. Różniliśmy się tylko tym, że Wy nie wierzyliście, że to możliwe było w tamtym czasie, czekaliście na dogodniejsze okoliczności. Różne stosowaliśmy metody walki. Los pozwolił mnie poprowadzić i osiągnąć upragniony cel. Mam nadzieję że widząc jak brudzą mój życiorys, znajdzie się kilku z Was i powie publicznie prawdę w kilku sprawach" – domaga się.

Wałęsa znowu o "Centkiewiczu"

W internetowym wpisie pojawiło się nazwisko historyka, szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. "1].Była zorganizowana grupa ludzi w całej Polsce która propagowała kłamliwie, zmontowany mój brudny życiorys, w tym rzekomą współpracę z SB. Wszystko to pozbierał i zamieścił w swoich dziełach Centkiewicz. 3].W czasie internowania nie pobrałem i nie wypiłem ani kieliszka alkoholu, obstawa zachęcona przez zwierzchników by mnie rozpić brała na moje konto niejako potwierdzając że realizują wyznaczony cel" – wskazuje.

"Sprawy są przedawnione, główni stratedzy walki nie żyją, ja nie będę wnosił jakiegokolwiek pretensji. Liczę że wystarczy komuś z Was odwagi i honoru by stanąć w prawdzie" – zakończył były prezydent.

Wpis Wałęsy skomentował prof. Cenckiewicz. "Pan Prezydent Wałęsa zaapelował do funkcjonariuszy SB, którzy 'chcieli Wolnej Polski', o pomoc. Tak rzeczywistość staje się i jest zgodna z historią… Satysfakcja podszyta smutkiem i refleksją…" – komentuje szef BBN.

