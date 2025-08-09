Nawrocki odpowiedział Nowackiej. "To nieeleganckie"

We wtorek Sejm przegłosował większość poprawek Senatu do nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, która nie tylko ułatwia rozwój energetyki wiatrowej na lądzie, ale również przedłuża zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do końca 2025 r. Teraz ustawa trafi na biurko nowego prezydenta. Karol Nawrocki deklarował w kampanii wyborczej, że doprowadzi do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc. w ciągu 100 dni od objęcia urzędu.

Właśnie do tej kwestii odniosła się na antenie Polsat News minister edukacji narodowej, Barbara Nowacka. – Niech się nie marzą, tylko wezmą do roboty. Już skończyło się opowiadanie, mają zdecydować, ludzie czekają na zamrożone ceny energii. Potrzeba to zrobić, niech to zrobią – powiedziała polityk Koalicji Obywatelskiej. Jak stwierdziła, "z drugiej strony ta fobia PiS dotycząca energii odnawialnej bardzo zaszkodziła polskiej gospodarce i polskiemu bezpieczeństwu energetycznemu". W tym kontekście gorzkie słowa padły pod adresem Karola Nawrockiego. – Najwyższy czas, żeby się ogarnęli i działali odważnie, więc już pan prezydent niech skończy gwiazdorzyć i podpisuje, bo to jest jego zadanie – powiedziała Nowacka.

O słowa minister edukacji, prezydent był pytany w Telewizji Republika. – To nieeleganckie. Pani minister powinna przemyśleć swoją narrację. Prezydent Polski powinien cieszyć się nieco większym uznaniem i szacunkiem – ocenił.

Prezydent podkreślił, że w edukacji i muzeach widoczny jest mechanizm, który prowadzi do znikania polskich bohaterów i lektur, a szefowie instytutów powtarzają niemiecką narrację historyczną. – Gdy przyglądamy się w kilku miejscach temu, jak wygląda proces edukacji, oświaty, polskich muzeów, to widzimy niestety, że jest to cały mechanizm – mówił Nawrocki.

Polityk przypominał, że minister Nowacka nie chciała się z nim spotkać, gdy był prezesem IPN, mimo że miał wiele uwag do podstawy programowej w polskich szkołach.

