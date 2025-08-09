"Ochrona polskiej wsi". Kolejna inicjatywa ustawodawcza Nawrockiego

Prezydent kontynuuje objazd po kraju. W sobotę odwiedził województwo zachodniopomorskie. – Polska nie będzie bezpieczna, jeśli nie będzie bezpieczna żywnościowo, a za to odpowiada polski rolnik. Słyszę od rolników: z jednej strony nierówna konkurencja ze strony Ukrainy, z drugiej – wiszące gdzieś nad rolnikami rozwiązania Zielonego Ładu, problemy z finansowaniem rolnictwa, zbyt opieszałe działania wobec rolników w obliczu klęsk. I w końcu wykup polskiej ziemi przez zagraniczne holdingi. Nie oddamy polskiej ziemi – zapewnił.

– Jesteśmy dzisiaj na ziemi z której poszedł główny impuls z polskiego rolnika, że nie oddamy polskiej ziemi. Ustawa o ochronie polskiej wsi wzywa już dziś polską większość parlamentarną i polski rząd, zgodnie z moimi obietnicami wyborczymi, aby przedłużyć moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi i to dzisiaj podpisałem – wyjaśnił.

Nawrocki: Narzędzie do walki o sprawy polskiej wsi

Karol Nawrocki zaapelował "byśmy przyjęli ustawę z nową preambułą, która da nam szanse na reakcję, gdy znów zostaniemy zalani nierówną konkurencją także ze strony Ukrainy" – To da mi narzędzie do walki o sprawy polskich rolników Polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole – powtórzył swoje hasło wyborcze prezydent.

Prezydent podkreślił, że bezpieczeństwo Polski zależy także od rolnictwa. – Żeby Polska była bezpieczna musi być bezpieczna militarnie i wojskowo, musi mieć silnych żołnierzy; musi być bezpieczna energetycznie; musi być bezpieczna pod względem cywilnym. Chcę powiedzieć jasno, że Polska nigdy nie będzie bezpieczna, bez bezpieczeństwa żywnościowego. A za to odpowiada polski rolnik – jak polski żołnierz – stwierdził.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki podpisał swoją pierwszą inicjatywę ustawodawczą, dotyczącą projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. W piątek przywódca wykonał kolejny krok – to projekt ustawy o zerowym podatku PIT dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci.

