Wałęsa o Nawrockim: Wtedy zmobilizuję wszystkie siły, by z nim walczyć

Andrzej Duda kończy swoją drugą kadencję prezydencką. Już dziś obowiązki głowy państwa przejmie Karol Nawrocki. O ocenę dziesięcioletniej prezydentury Dudy zapytany został przez "Wprost" Lech Wałęsa.

Lech Wałęsa o prezydenturze Andrzeja Dudy: Szkoda moich słów

– Chciałbym zapomnieć, że coś takiego zdarzyło się Polsce – powiedział bez ogródek były prezydent. Dopytywany, czy naprawdę nie ma ni jednego działania, decyzji bądź gestu ustępującego prezydenta, który oceniałby pozytywnie, odparł: "Ani jednego zdania więcej temu człowiekowi nie poświęcę. Nie wypowiem się ani dobrze, ani źle. Szkoda moich słów".

Wałęsa odmówił również spekulowania na temat przyszłości politycznej Andrzeja Dudy. Powiedział dziennikarce, aby "dała mu spokój z tym człowiekiem" i poprosił o inne pytanie. – Zapomnijmy o nim na zawsze – dodał.

Były prezydent przyznał jednak, że pojawił się na pierwszym zaprzysiężeniu Dudy. Było to w 2015 roku, kiedy urząd głowy państwa obejmował jako pierwszy. Wyjaśnił, że wziął udział w uroczystości, ponieważ miał jeszcze nadzieję, że "zrobi coś sensownego". – Kompletnie się zawiodłem. Dlatego drugi raz w tym cyrku nie brałem udziału – podkreślił.

Wałęsa o Nawrockim: Plami urząd prezydenta

Podobnie Wałęsa zamierza postąpić także w przypadku zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, o czym poinformował, jak tylko otrzymał zaproszenie na uroczystość. – On plami urząd prezydenta – ocenił. Dopytywany, czym konkretnie, były prezydent stwierdził, że "swoim życiorysem, jeśli jest prawdziwy".

– Chciałbym, jako Polak, aby było lepiej, ale on tak napsuł mi krwi, gdy walczyłem o wolną Polskę, potem o wyrwanie nas z rąk Sowietów, robił demonstracje pod moim domem, przez co dodatkowo moją żonę wpędził w nerwy. Dlatego postanowiłem, że jeśli będzie robił dobrze, służył Polsce jako nowy prezydent, nie będę na to zwracał uwagi i nie będę mu przeszkadzał. Ale jeśli postąpi inaczej – zmobilizuję wszystkie siły, by z nim walczyć –zapowiedział.

