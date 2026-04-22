Prezydent Nawrocki spotkał się z laureatem Pokojowej Nagrody Nobla

Rzecznik Kancelarii Prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w środę za pośrednictwem platformy X, że prezydent Karol Nawrocki spotkał się z białoruskim obrońcą praw człowieka, do niedawna więźniem reżimu Aleksandra Łukaszenki, Alesiem Bialackim.

Bialacki to założyciel Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiasna". To organizacja rejestrująca przypadki łamania praw człowieka, w tym tortur i zabójstw, podczas pacyfikacji przez reżim Alaksandra Łukaszenki protestów po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 r.

Aleś Bialacki na wolności

13 grudnia 2025 r. białoruskie władze uwolniły 123 więźniów politycznych. Wśród nich byli obywatele Białorusi, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Łotwy, Australii, Japonii i Ukrainy, a także obywatel Polski Roman Gałuza.

Jednym z nich był białoruski obrońca praw człowieka Aleś Bialacki. Jego uwolnienie było elementem negocjacji administracji prezydenta USA Donalda Trumpa z białoruskimi władzami. Więźniowie polityczni zostali wymienieni w zamian za zniesienie amerykańskich sankcji gospodarczych.

Bialacki relacjonował, że w więzieniu namawiano go, aby podpisał prośbę o ułaskawienie, ale tego nie zrobił. Wezwał również do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi. W wypowiedzi dla telewizji Biełsat mówił, że przyznana mu w 2022 r. Pokojowa Nagroda Nobla była "nagrodą dla wszystkich białoruskich aktywistów i białoruskiego narodu, który walczył za demokracją i prawami człowieka na Białorusi".

Białoruski działacz został zatrzymany w lipcu 2021 r. Skazano go na 10 lat pozbawienia wolności w politycznie motywowanym procesie. Jak wspominał, po czterech i pół roku w więzieniu "uczucie bycia na wolności nie jest jeszcze do końca zrozumiałe". – Dla mnie uwolnienie oznacza spotkanie z rodziną, przyjaciółmi i kontynuację pracy jako obrońca praw człowieka. Never give up [nigdy się nie poddawaj – przy. red.] – powiedział.

