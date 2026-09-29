Fatalne wieści dla Macrona. Poparcie najniższe w historii

Popularność Emmanuela Macrona i jego premiera Sébastiena Lecornu gwałtownie spadła w związku z kryzysem paliwowym, donosi BFMTV, powołując się na sondaż przeprowadzony przez Odoxa-Mascaret dla internetowego nadawcy Public Sénat i mediów regionalnych.

Sondaż: Poparcie dla Macrona najniższe w historii

Sondaż został przeprowadzony w ubiegłym tygodniu przed przemówieniem Emmanuela Macrona na temat rosnących cen paliw.

Wskaźnik poparcia dla prezydenta Francji spadł do historycznie niskiego poziomu – 18 proc. To spadek aż o 7 pkt proc. od końca czerwca.

W tym samym czasie wskaźnik poparcia dla premiera Francji spadł o 8 pkt proc. Obecnie 24 proc. Francuzów uważa go za dobrego szefa rządu.

Z sondażu wynika, że 75 proc. respondentów we Francji uważa, iż zapowiadane przez rząd rozszerzenie pomocy dla kierowców często podróżujących na duże odległości jest niewystarczające. 62 proc. z nich twierdzi, że francuski rząd powinien przeznaczyć więcej środków na rozwiązanie tego problemu, pomimo deficytu budżetowego Francji.

Le Pen wygrywa wybory prezydenckie we Francji

Z sondażu przeprowadzonego dla stacji radiowej RTL w dniach 22-24 września na próbie blisko 2000 osób wynika, że gdyby Marine Le Pen zmierzyła się w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji z Jeanem-Lucem Mélenchonem, kandydatem skrajnie lewicowej partii France Insoumise, otrzymałaby 69 proc. głosów, a jej kontrkandydat Mélenchon uzyskałby poparcie 31 proc. Francuzów.

Z kolei gdyby Marine Le Pen zmierzyła się w drugiej turze wyborów prezydenckich z Edouardem Philippe’em, kandydatem centroprawicowej partii Horizons, otrzymałaby 57 proc. głosów, zaś Philippe – 43 proc.

W obu wariantach przewaga Marine Le Pen jest większa, niż w poprzednich podobnych sondażach.

Badanie pokazuje również, że w pierwszej turze, przy różnych scenariuszach dotyczących kandydatów, Marine Le Pen, gdyby wybory prezydenckie we Francji odbyły się teraz, mogłaby zająć pierwsze miejsce i uzyskać od 35 proc. do 36 proc. głosów.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 18 kwietnia 2027 roku, a druga tura – 2 maja. Wybory zakończą się 12 dni przed końcem drugiej i ostatniej kadencji prezydenckiej Emmanuela Macrona, której koniec przypada na 14 maja.

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