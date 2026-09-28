Znana dziennikarka wygrała w sądzie. Miała wsparcie kancelarii Giertycha

Wirtualna Polska przegrała w pierwszej instancji proces z Elizą Michalik. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo portalu, który domagał się od publicystki przeprosin oraz 50 tys. zł. Sprawa dotyczyła jej wypowiedzi na temat rzekomej współpracy WP z ludźmi Zbigniewa Ziobry. Wyrok nie jest prawomocny, a serwis może jeszcze złożyć apelację.

Wirtualna Polska pozwała Elizę Michalik. Poszło o nagranie na YouTubie

Spór dotyczył materiału wideo zatytułowanego "Wirtualna Polska i kasa od Ziobry", który Eliza Michalik opublikowała na swoim kanale na YouTubie 2 kwietnia 2024 roku.

Publicystka odniosła się w nim do ustaleń portalu OKO.press z 2020 roku. Dotyczyły one publikowania przez WP.pl, kierowane wówczas przez redaktora naczelnego Tomasza Machałę, nieoznaczonych artykułów reklamowych, między innymi dla Ministerstwa Sprawiedliwości, a także materiałów korzystnych dla ówczesnego szefa resortu, Zbigniewa Ziobry.

Według opisywanych wówczas ustaleń, teksty publikowano pod fikcyjnymi nazwiskami Krzysztofa Suwarta i Krzysztofa Majora.

W swoim nagraniu Michalik stwierdziła, że praktyka miała być kontynuowana także po odsunięciu Tomasza Machały.

"Proceder nie skończył się wraz z odsunięciem i ukaraniem Tomasza Machały, tylko, jak widać, trwał dalej i – jak twierdzą moi informatorzy – trwa do dziś" – mówiła publicystka.

Wirtualna Polska zakwestionowała jej wypowiedzi i skierowała sprawę do sądu. Domagała się przeprosin oraz wpłaty 50 tys. zł.

Dziennikarka komentuje wyrok sądu

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo portalu. Oznacza to, że w pierwszej instancji nie uwzględnił żądań Wirtualnej Polski. Rozstrzygnięcie nie jest jednak prawomocne.

– Zapadł wyrok w pierwszej instancji, czekamy na uzasadnienie i spodziewamy się ze strony Wirtualnej Polski apelacji – przekazała Eliza Michalik "Presserwisowi".

Biuro prasowe WP nie odpowiedziało na pytanie dotyczące ewentualnego zaskarżenia wyroku.

W sporze z Wirtualną Polską Elizę Michalik reprezentuje kancelaria adwokacka Romana Giertycha.

Czytaj też:

Ojciec znanej piosenkarki usłyszał wyrok. Kara więzienia i grzywny Czytaj też:

"Wycierają sobie nim mordy". Znana dziennikarka nie wytrzymała