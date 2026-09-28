Kogo poprze kandydat PiS w drugiej turze? "Nie wykluczam"

W przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów, co oznacza konieczność przeprowadzenia drugiej tury. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Ponowne głosowanie odbędzie się 11 października.

Z oficjalnych danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że Gibała zdobył w pierwszej turze 36,38 proc. głosów, podczas gdy kandydatkę popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL wskazało 29,91 proc. wyborców. Frekwencja wyniosła 43,5 proc.

Wybory w Krakowie. Kandydat PiS: Jestem dumny

Trzeci najlepszy wynik w wyborach prezydenckich w Krakowie uzyskał kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Poparło go 17,5 proc. wyborców.

– Przekroczyliśmy znacznie ten szklany sufit Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, a także przebiliśmy sondaże, więc jestem z tego wyniku naprawdę dumny, zadowolony i dziękuję wszystkim mieszkańcom Krakowa za głos i poparcie – mówił Michał Drewnicki w rozmowie z TVN24 podczas wieczoru wyborczego. Wówczas sondaż exit poll dawał politykowi PiS poparcie na poziomie 19,6 proc.

Przekazanie poparcia w drugiej turze. "Nie wykluczam"

Drewnicki został zapytany o to, czy poprze Łukasza Gibałę przed drugą turą wyborów. Przyznał, że na razie o tym nie myśli. – Sądzę, że na to jeszcze przyjdzie czas. Na razie są jeszcze emocje po tych 111 dniach kampanii, prekampanii, bo tyle trwała cała moja droga aż do dzisiaj. Muszę chwilę odpocząć. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu podejmę decyzję, czy kogoś wskazywać czy nie. Być może zrobimy jeszcze jakąś rozmowę, debatę, w jakiej formule to zrobić – powiedział krakowski radny PiS.

– Poparcia nie da się przekazać wprost. Ludzie mają swój rozum. Sądzę, że w Krakowie właśnie dzisiaj to pokazujemy – kontynuował. Jak podkreślił, przed drugą turą będzie mógł ewentualnie poprzeć tego kandydata, który jako prezydent miasta "położy nacisk na zmianę sytuacji ludzi wykluczonych", m.in. na obrzeżach Krakowa.

– Nie wykluczam poparcia, ale też nie wykluczam, że nikogo nie poprę. Natomiast na ten moment chcę się wyspać i poświęcić kilka dni rodzinie – skwitował Michał Drewnicki.

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