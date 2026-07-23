Prezydent przyjmie ślubowanie. "Zachowuje się jak odpowiedzialny człowiek"
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Opinie

Prezydent przyjmie ślubowanie. "Zachowuje się jak odpowiedzialny człowiek"

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Karol Nawrocki, prezydent RP
Karol Nawrocki, prezydent RP Źródło: Mikołaj Bujak / KPRP
Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnił, dlaczego zdecydował się przyjąć ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Sławomira Patyry.

28 lipca prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Sławomira Patyry. – Moja kadencja rozpoczęła się 29 czerwca, ponieważ 28 czerwca skończyła się kadencja sędziego Zielonackiego. (...) Napisałem list do prezydenta z wnioskiem o wskazanie terminu, w którym mógłbym się pojawić się w Kancelarii Prezydenta – tłumaczył na antenie TVP Info Patyra.

"Zarówno jako obywatel Rzeczpospolitej, ale również jako konstytucjonalista i nauczyciel akademicki z ponad 31-letnim doświadczeniem w kształtowaniu u studentów szacunku dla instytucji prawa i określonych w jego prawie procedur, chciałbym złożyć ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego przed Panem Prezydentem" – napisał sędzia w piśmie wysłanym do KPRP.

"Pragnę wyraźnie podkreślić, że wyrażone wyżej refleksje formułuję wyłącznie w dobrej wierze, to jest w celu wykazania z mojej strony należytej i wymaganej staranności sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zobligowanego aktem wyboru do służby Narodowi poprzez orzekanie w procesie kontroli konstytucyjności prawa” – dodał.

"Nie bierze udziału w szopkach"

Po spotkaniu z mieszkańcami Dębicy (woj. podkarpackie) Karol Nawrocki był pytany przez dziennikarzy o powody zaprzysiężenia Sławomira Patyry. Prezydent zwrócił uwagę na postawę nowo wybranego sędziego TK oraz zachowanie procedur ustrojowych.

– Zdaje się, że sędzia Patyra jest jedynym sędzią, który nie przyrzekał przed kolumną w Sali Kolumnowej. Zachowuje się jak odpowiedzialny człowiek, który jest sędzią, a nie bierze udziału w szopkach, które organizuje pan marszałek – powiedział.

– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje sędziów i pan sędzia Patyra czekał, jak przystało na to, aby doszło do uroczystości. A jak mamy sędziów, którzy przysięgają przed kolumną albo przed nieuprawnionym do tego marszałkiem Sejmu, to chyba wszyscy czują, że jest to rzecz niepoważna. Tutaj wypełniam po prostu prawo – zaznaczył.

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Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: DoRzeczy.pl
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