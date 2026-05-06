Francja. 14-latka zaatakowana na ulicy i zadźgana nożem

Czternastoletnia uczennica zmarła w wyniku ran zadanych ostrym narzędziem. Została zaatakowana na ulicy – podała telewizja BFMTV. Prokuratura potwierdziła atak z użyciem broni białej i przekazała, że dziewczyna zmarła w wyniku odniesionych ran zadanych nożem.

14-latka zadźgana nożem w Fere-en-Tardenois

Do zabójstwa doszło w miejscowości Fere-en-Tardenois w departamencie Aisne na północy Francji.

Prokuratura poinformowała też o ujęciu domniemanego sprawcy. Na razie wiadomo, że jest to mężczyzna w wieku 23 lat. Więcej informacji nie podano. Jak przekazała, wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa.

Francuskie media poinformowały, że około godz. 8 rano policja otrzymała zgłoszenie o ciężko rannej 14-latce znajdującej się na ulicy. Mimo przybycia służb ratunkowych dziewczynka zmarła od odniesionych licznych ran zadanych bronią białą.

Telewizja BFMTV podała, powołując się na źródło zbliżone do śledztwa, że do poszukiwań sprawcy zaangażowano znaczące siły żandarmerii, w tym śmigłowce i drony.

