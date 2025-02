Gdy zgłoszono zaginięcie dziecka, policja ruszyła na poszukiwania. Użyto między innymi helikopterów i dronów.

11-latka nie dotarła ze szkoły do domu. Została zamordowana

Ciało dziewczynki znaleziono o 2.30 w nocy z piątku 7 na sobotę 8 lutego w lesie Templariuszy w Épinay-sur-Orge. Jej zaginięcie zgłoszono policji ok. 15.30 w piątek, gdy nie wróciła z gimnazjum.

W sprawie zatrzymano dwie osoby. Podejrzani to "mężczyzna typu północnoafrykańskiego", notowany – 6 wzmianek w rejestrze karnym. To 23-letni Rayane Ben Saïd). Druga zatrzymana osoba to jego partnerka 20-letnia kobieta, "typu europejskiego", Cléa G. Do tej pory nienotowana.

Oboje trafili do aresztu. Prokurator poinformował, że trwają prace weryfikacyjne i zapowiedział wszczęcie śledztwa w zakresie "zabójstwa osoby nieletniej poniżej piętnastego roku życia".

Skutki masowej imigracji we Francji

We Francji, której władze wpuściły na swoje terytorium olbrzymią ilość cudzoziemców z państw obcych cywilizacyjnie, walki imigranckich gangów i różnego rodzaju ataki na ludzi na są codziennością. Szczególnie zagrożone są kobiety.

Przykładowo głośne zabójstwo miało miejsce w we wrześniu 2024 roku. Imigrant z Maroka, który zamordował w pobliżu uniwersytetu 19-letnią studentkę Philippine Le Noir de Carlan został skazany za wcześniejszy gwałt, jednak nie odbył wyroku. Miał zostać deportowany, ale sędzia zwolnił go do "aresztu domowego" w hotelu, gdzie przebywał na koszt francuskiego podatnika. Po zabójstwie wyjechał do Szwajcarii, gdzie został zatrzymany.

Francja wydaje najwięcej nakazów deportacji spośród wszystkich krajów unijnych, jednak jest to kropla w morzu potrzeb, żeby próbować przywrócić bezpieczeństwo. Ponadto nakazy deportacji są słabo egzekwowane, z powodu nadmiernej biurokracji i niechęci państw, do których mają być deportowani, do ich przyjęcia. W pierwszym kwartale 2024 r. nakazano wyjazd ponad 34 tysiącom imigrantów do państw nienależących do Unii Europejskiej. W rzeczywistości wydalonych zostało około 4 tysięcy.

