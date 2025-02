Imigrant zadźgał nożem 11-letnią dziewczynkę. Już wcześniej stwarzał zagrożenie

Do zabójstwa doszło w sobotę około godziny 15:00 na Anemoonstraat w Nieuwegein, małym holenderskim mieście w prowincji Utrecht.

Holandia. Imigrant zadźgał nożem dziecko

Sprawcą okazał się 29-letni imigrant, który został wskazany przez świadków i aresztowany przez policję. Dziewczynka, którą zamordował dzień wcześniej skończyła 11. Lat. Początkowo miejscowe media podały dwie wersje dotyczące pochodzenia sprawcy – marokańskie lub syryjskie. Ostatecznie okazało się, że morderca pochodzi z Maroka.

Świadkiem zabójstwa był 11-letni chłopiec, który pobiegł do pobliskiego domu, aby wezwać pomoc. Służby szybko dotarły na miejsce, znajdując ciężko ranną dziewczynkę z wieloma ranami zadanymi nożem. Pomimo podjętych natychmiast działań medycznych dziecka nie udało się uratować.

Arab usiłował uciec przez podwórka, jednak został zatrzymany dzięki pomocy lokalnych mieszkańców.

Już wcześniej stwarzał zagrożenie

Sąsiedzi powiedzieli dziennikarzom, że zatrzymany już wcześniej zachowywał się niepokojąco i stwarzał zagrożenie. Jeden z mieszkańców twierdził, że władze były wielokrotnie informowane o jego zachowaniu, w tym incydenty w styczniu, a nawet jeszcze dzień przed zabiciem dziewczynki. Policja była wzywana kilka razy, ale nic z nim nie zrobiono, przekazali sąsiedzi.

Rzecznik policji potwierdził doniesienia o wcześniejszych skargach na imigranta, ale nie mógł potwierdzić ich prawdziwości, zaznaczając, że zostaną one rozpatrzone w ramach śledztwa.

Lokalna burmistrz Marijke van Beukering opisała atak jako "koszmar" i "czarny dzień dla naszego miasta". Złożyła kondolencje rodzinie dziewczyny i podkreśliła, że gmina zaoferuje pomoc poszkodowanym.

"Jesteśmy głęboko wstrząśnięci tym, co się tu wydarzyło. To koszmarny scenariusz, nie tylko dla rodziny, ale dla całej społeczności" – powiedział van Beukering. "Nasze myśli są z bliskimi ofiary i zapewnimy wsparcie tym, którzy go potrzebują".

