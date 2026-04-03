Atak nożem pod niemiecką szkołą. Imigrant aresztowany

15-latek, którego niemieckie media opisują jako urodzonego w Strefie Gazy bezpaństwowca, został tymczasowo aresztowany po ataku nożem przed szkołą w Hamburgu. W wyniku napaści 13-letnia ofiara odniosła obrażenia zagrażające życiu.

Wszystko zaczęło się od bójki grupy cudzoziemców przed szkołą w dzielnicy Gross Flottbek. W trakcie szarpaniny jeden z chłopców został wielokrotnie dźgnięty nożem w wyniku czego odniósł poważne rany. Początkowo był w stanie określanym przez lekarzy jako krytyczny, ale medycy zdołali uratować jego życie. Ciężko ranny został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację. Policja potwierdziła później, że jego stan jest stabilny.

Wkrótce po burdzie funkcjonariusze policji zatrzymali w tej sprawie dwóch 15-letnich podejrzanych Jeden z nastolatków, o którym "Bild" napisał, że jest Syryjczykiem, został zwolniony tego samego dnia z powodu braku wystarczających podstaw do jego zatrzymania.

Bezpaństwowiec ze Strefy Gazy zatrzymany

Drugi podejrzany pozostaje w areszcie. Sędzia pozytywnie rozpatrzył wniosek prokuratora o aresztowanie go pod zarzutem usiłowania zabójstwa w połączeniu z napaścią.

Policja formalnie nie potwierdziła narodowości podejrzanego, ale ustalenia mediów wskazują, że jest on zarejestrowany jako bezpaństwowiec i urodził się w Strefie Gazy. Niemcy oficjalnie nie uznają Palestyny za suwerenne państwo, stąd rozbieżności w kwestii narodowości.

W środę funkcjonariusze przeprowadzili szeroko zakrojone przeszukania w okolicy Bahrenfeld, ale śledczym nie udało się jeszcze odnaleźć broni użytej w ataku.

Policja wskazała, że ofiara i podejrzani znali się i że wcześniej dochodziło między nimi do konfliktów, choć nie ustalono formalnego motywu.

Imigrancka przemoc w niemieckich szkołach

W Niemczech imigranccy uczniowie szykanują innych uczniów, a niekiedy też nauczycieli. O jednej z takich spraw pisaliśmy w maju ub. roku. Nauczyciel homoseksualista pochodzenia żydowskiego z Berlina opowiedział o tym, jak przez wiele miesięcy był nękany przez uczniów szkoły podstawowej, z których większość ma korzenie migracyjne. W wyniku tych licznych napaści na tle homofobicznym i antysemickim rozwinął się u niego zespół stresu pourazowego (PTSD), a także konieczność wzięcia urlopu zdrowotnego. Wrzeszczano do niego m.in. "Ty geju, wynoś się stąd. Islam jest tu szefem".

