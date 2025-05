Szykanowany nauczyciel z Berlina dostał PTSD. "Islam jest tu szefem"

"Ty geju, wynoś się stąd. Islam jest tu szefem" – to jedna z uwag kierowanych do nauczyciela z Berlina doprowadzonego do PTSD przez muzułmańskich uczniów.

Nauczyciel homoseksualista pochodzenia żydowskiego z Berlina opowiedział o tym, jak przez wiele miesięcy był nękany przez uczniów szkoły podstawowej, z których większość ma korzenie migracyjne. W wyniku tych licznych napaści na tle homofobicznym i antysemickim rozwinął się u niego zespół stresu pourazowego (PTSD), a także konieczność wzięcia urlopu zdrowotnego. "Żyję w koszmarze. Nigdy nie spodziewałem się, że doświadczę czegoś takiego w Niemczech" – przyznał Oziel Inácio-Stech, który opowiedział o swoich przeżyciach Süddeutsche Zeitung. Jak relacjonuje, stał się celem obelg i gróźb po tym, jak wyjawił swoim uczniom, że jest w związku z mężczyzną. Inácio-Stech zdradził, że długo wahał się, czy ujawnić ten fakt przed swoimi uczniami ze względu na ich pochodzenie rodzinne. "Rodzice wielu uczniów są bardzo religijni i pochodzą z tradycyjnych kultur" – wyjaśnił. Jak przypomina portal Remix News, ponad 80 procent uczniów w niektórych szkołach w Berlinie pochodzi z rodzin migracyjnych i nie mówi po niemiecku w domu. Niemcy. Uczniowie z państw muzułmańskich szykanują nauczyciela W końcu pięć lat temu nauczyciel zdecydował się otwarcie opowiedzieć o swoim małżeństwie. Decyzję tę poparli wówczas jego koledzy i związek zawodowy nauczycieli GEW. Reakcja zaczęła się niemal natychmiast. Jeden z 12-letnich uczniów krzyknął: "Co, jesteś gejem? Powiem całej szkole". Od tego momentu szykany ze strony uczniów stały się codziennością. W klasie piątej w maju 2023 r. uczeń z libańskiej rodziny stał się agresywny werbalnie i fizycznie. Według oświadczenia innego ucznia tej klasy Libańczyk "żartował z homoseksualistów", groził Inácio-Stechowi fizycznie i obrażał go przed klasą. "Klasa wymknęła się spod kontroli" – przyznał kolega, a inny nauczyciel musiał usunąć ucznia. Inácio-Stech skontaktował się z matką chłopca, która błagała go, aby nie składał formalnej skargi, powołując się na obawy dotyczące opieki nad dzieckiem z powodu jej separacji. Chociaż wówczas się zgodził, ten sam uczeń wrócił zaledwie dwa tygodnie później, aby publicznie rzucać kolejne obelgi na szkolnym boisku, nazywając go "obrzydliwym" i "nie mężczyzną" przed setkami uczniów. Chrześcijanie zostaną "zniszczeni", "Islam jest tu szefem" Innym razem uczniowie z rodzin imigranckich, czy jest "mężczyzną czy kobietą" podczas stosunku płciowego. "Na pewno będziesz tym, który zostanie wydymany" – zażartował jeden zagraniczny student. Uczniowie zaczęli też rozsiewać plotki, odmawiając uczęszczania na jego lekcje i krzycząc przez drzwi klas, że jest "hańbą rodziny" i "nieczysty". Jeden z uczniów powiedział do niego: "Jesteś gejem, wynoś się stąd. Islam jest tu szefem".Inácio-Stech opowiedział też o zdarzeniu, w którym uczeń stwierdził, że chrześcijanie wkrótce zostaną "zniszczeni”. Także inni nauczyciele w tej szkole zgłaszali podobne incydenty. Jedna z nich opisała rosnący wpływ radykalizmu religijnego: "Islam przyciąga coraz szersze kręgi w naszej szkole" – powiedziała. "My, Niemcy, toniemy tutaj". Podała przykład ucznia, który powiedział jej: "Możesz iść, nie potrzebujemy cię tutaj". Inna pracownica zgłosiła, że rodzice próbowali narzucić nauczycielkom zasady skromności. Inny nauczyciel z izraelskimi korzeniami miał odejść ze szkoły po tym, jak muzułmańscy uczniowie zbojkotowali jego lekcje z powodu jego żydowskiego pochodzenia. Inácio-Stech powidział, że w rezultacie szykanowania go przez uczniów rozwinął się u niego zespół stresu pourazowego, a także konieczność wzięcia urlopu zdrowotnego. Wyzwiska i obrażanie W październiku ubiegłego roku Remix News informował o innym wywiadzie udzielonym przez wieloletnią nauczycielkę w szkole w Niemczech, zdominowanej przez uczniów imigranckich, w którym opisała codzienne życie jako "absolutne piekło". "W naszej szkole powszechnej 80–90 procent uczniów miało pochodzenie migracyjne. Wielu pochodzi z krajów, w których dominuje islam, takich jak Irak, Syria, Turcja, Algieria, Bośnia, Czeczenia, Afganistan lub Pakistan, ale także z Rosji i Afryki Północnej" – powiedziała magazynowi Focus. "Kiedy uczniowie nas obrażają lub chcą kogoś urazić, zazwyczaj używają w tym celu języka seksualnego i odrażającego" – relacjonowała. Nauczycielka powiedziała, że była regularnie obrażana niewiarygodnie brutalnym językiem, w tym przez uczniów mówiących: "Córko starej dziwki", "Wy***am cię w głowę", "dziwko", "rozpustnica", "cip**" oraz grożących jej w rodzaju "Zarażę cię AIDS", podczas gdy inni mówili jej: "Zamknij się, ty żydowska dziwko!". Czytaj też:

Merz: Niemcy pozostaną krajem przyjmującym imigrantów

Zostań współwłaścicielem Do Rzeczy S.A.

Wolność słowa ma wartość – także giełdową!

Czas na inwestycję mija 31 maja – kup akcje już dziś.

Szczegóły: platforma.dminc.pl