TVN zostanie sprzedany? Pojawiły się nowe informacje

Temat sprzedaży stacji TVN trwa od wielu miesięcy. W kwietniu media donosiły, że najbogatszy Polak Michał Sołowow, który był zainteresowany zakupem telewizji, wycofał swoją propozycję. Jego oferta była najwyższa. Oprócz Sołowowa w wyścigu o TVN startowały konsorcjum ok. 30 polskich inwestorów skupionych wokół Wirtualnej Polski, a od niedawna Ringier Axel Springer Polska (RASP) – w Polsce znany m.in. jako właściciel Onetu, "Faktu" i "Newsweeka" – w konsorcjum z funduszem private equity CVC Capital Partners (główny akcjonariusz Żabki).

W grudniu ub.r. agencja Reutera podała, że koncern Warner Bros. Discovery zaczął przygotowania do sprzedaży Grupy TVN. Wkrótce potem premier Donald Tusk poinformował o wpisaniu TVN-u na listę podmiotów strategicznych podlegających ochronie.

– Przyjęliśmy rozporządzenie, na mocy którego na listę, wykaz podmiotów podlegających ochronie (...) dołożyliśmy takie firmy jak Cyfrowy Polsat, P4, TVN, Polsat Telewizja, T-Mobile i WB Electronics – przekazał premier.

Przypomnijmy, że wśród marek należących do WBD znajdują się m.in. TVN, TVN24, HBO, CNN, Eurosport, TLC i Cartoon Network.

Trzy oferty kupna

Tymczasem, jak podaje "New York Post", do właściciela stacji wpłynęły trzy oferty zakupowe. Zainteresowani kupnem koncernu są Paramount Skydance, Netflix i Comcast. Doniesienia potwierdziły również agencja Reutera i "New York Times".

Warto wskazać, że o ile Paramount Skydance, jest zainteresowany przejęciem całego koncernu, o tyle dwaj pozostali oferenci chcą kupić jedynie tylko część spółki. Wyłączeniu podlegałyby należące do WarnerBros. Discovery stacje telewizyjne m.in. polski TVN.

Według "New York Post", największe szanse na przejęcie spółki na Paramount Skydance. Jej szefem jest syn Larry'ego Ellisona, który z kolei ma świetne kontakty z obecną administracją w Białym Domu.

