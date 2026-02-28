"Nadszedł czas". Netanjahu zabiera głos po ataku na Iran

Izrael i Stany Zjednoczone zaatakowały cele w Iranie. Minister obrony Izraela Israel Kac przekazał, że atak ma "charakter prewencyjny". Z kolei prezydent USA powiedział, że celem operacji jest "obrona narodu amerykańskiego poprzez wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu".

Netanjahu zabiera głos

Głos zabrał także premier Izraela Benjamin Netanjahu. W opublikowanym w internecie wystąpieniu przekazał, że atak ma na celu "usunięcie zagrożenia egzystencjalnego, jakie stwarza reżim terrorystyczny w Iranie".

– Przez 47 lat reżim ajatollahów krzyczał "śmierć Izraelowi”, "śmierć Ameryce”. Przelał naszą krew, zamordował wielu Amerykanów i dokonał masakry własnego narodu. Ten morderczy reżim terrorystyczny nie może uzbroić się w broń jądrową, która pozwoliłaby mu zagrozić całej ludzkości – mówił dalej szef izraelskiego rządu.

Netanjahu podkreślił, że dzięki trwającej operacji naród irański będzie mógł "wziąć swój los we własne ręce".

– Nadszedł bowiem czas, aby wszyscy mieszkańcy Iranu – Persowie, Kurdowie, Azerowie, Beludżowie i Ahwazi – zrzucili jarzmo tyranii i stworzyli wolny i pokojowy Iran – stwierdził premier Izraela.

Netanjahu zaapelował do rodaków o wykonywanie poleceń Dowództwa Frontu Wewnętrznego. Dodał, że w nadchodzących dniach wszyscy będą musieli wykazać się "cierpliwością i hartem ducha". Podziękował również prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi.

– Razem będziemy stać, razem będziemy walczyć i razem zapewnimy wieczność Izraelowi – zakończył swoje wystąpienie szef izraelskiego rządu.

Odwet Iranu

Władze w Teheranie odpowiedziały na amerykańsko-izraelską operację. Izraelska armia przekazała, że wykryła pociski balistyczne wystrzelone z Iranu w kierunku ich kraju. To pierwsza fala odwetu za poranny atak Izraela i USA m.in. na Teheran.

Jak przekazała "The New York Times", amerykańska administracja spodziewa się ataków odwetowych na bazy i ambasady Stanów Zjednoczonych.

