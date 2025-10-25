"Jak my się od dzisiaj nazywamy?". Tusk nie zaskoczył

W sobotę w Warszawie ruszyła konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, na której rozpocznie się proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną Adama Szłapki i Inicjatywą Polską Barbary Nowackiej.

– Jak my się od dzisiaj nazywamy? My się nazywamy Koalicja Obywatelska, bo jako Koalicja Obywatelska wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne wybory. Niczego nie musimy wymyślać. Żadnych sztuczek, tylko prawda, tylko siła, tylko dobro. Do zwycięstwa – powiedział pod koniec swojego wystąpienia premier Donald Tusk.

Platforma Obywatelska zmienia nazwę. Kaczyński tłumaczy, po co

Wchłonięcie przez PO Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej skomentował wcześniej Jarosław Kaczyński. "Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, aby poprawiać warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach. My o Polsce, oni o sobie" – napisał prezes PiS w serwisie X.

Jak dodał, właśnie rusza drugi dzień debat na temat przyszłego programu Prawa i Sprawiedliwości. "My, gdy coś mówimy, to robimy. Z ich obietnic nic nie wynika. Po pierwsze wiarygodność" – podkreślił Kaczyński.

Gorący polityczny dzień. Konwencje PO oraz PiS

W piątek w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Myśląc Polska". Kongres będzie się składać z ponad 120 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział łącznie ponad 600 osób. Wydarzenie jest elementem przygotowań partii Jarosława Kaczyńskiego do wyborów parlamentarnych, które – zgodnie z kalendarzem wyborczym – odbędą się w 2027 r.

Z najnowszego sondażu poparcia dla partii politycznych CBOS wynika, że KO może liczyć na głosy 28,4 proc. badanych, natomiast PiS na 23,6 proc.

