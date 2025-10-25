"Tusk właśnie skonsumował byłych koalicjantów". Pierwsze komentarze w sieci

– Jak my się od dzisiaj nazywamy? My się nazywamy Koalicja Obywatelska, bo jako Koalicja Obywatelska wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne wybory. Niczego nie musimy wymyślać. Żadnych sztuczek, tylko prawda, tylko siła, tylko dobro. Do zwycięstwa! – mówił w sobotę podczas konwencji PO premier Donald Tusk.

Zjednoczenie Koalicji Obywatelskiej. Komentarze po konwencji PO

"Zjednoczeni dobrzy ludzie są nie do pokonania!" – napisał na platformie X rzecznik rządu, były już szef Nowoczesnej Adam Szłapka.

"Spieszmy się kochać partie. Tak szybko odchodzą" – stwierdziła posłanka Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy.

"Znowu Tusk wyprzedził Kaczyńskiego: pierwszy zlikwidował PO…" – ocenił Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny "Gazety Polskiej" i TV Republika.

"D. Tusk właśnie politycznie skonsumował swoich byłych koalicjantów. Czy obecni są gotowi podzielić ich los? Nie warto" – napisał Adam Andruszkiewicz, wiceszef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego.

"PDT mówiący głównie o PiS i Jarosławie Kaczyńskim? Nowe, nie znałam" – ironizuje Kamila Baranowska, dziennikarka portalu Interia.

"Zjednoczona Prawica nie wyszła PiS, a Koalicja Obywatelska stała się faktem" – napisał Jacek Nizinkiewicz, dziennikarz "Rzeczpospolitej".

Z kolei blogerka Kataryna uważa, że PO "to partia władzy, jak każda inna". "Obywatelskości w niej tyle, co prawa w PiS" – czytamy.