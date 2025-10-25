Platforma Obywatelska zmienia nazwę. Kaczyński tłumaczy, po co

"Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, aby poprawiać warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach. My o Polsce, oni o sobie" – napisał Kaczyński w sobotę w serwisie X.

Przekazał, że rusza drugi dzień debat na temat przyszłego programu Prawa i Sprawiedliwości. "My, gdy coś mówimy, to robimy. Z ich obietnic nic nie wynika. Po pierwsze wiarygodność" – dodał.

Konwencja PiS w Katowicach, w Warszawie konwencja KO

W piątek w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Myśląc Polska". Kongres będzie się składać z ponad 120 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział łącznie ponad 600 osób. Wydarzenie jest elementem przygotowań partii Jarosława Kaczyńskiego do wyborów parlamentarnych, które – zgodnie z kalendarzem wyborczym – odbędą się w 2027 r.

W sobotę w Warszawie zaplanowano konwencję Koalicji Obywatelskiej, podczas której dojdzie do oficjalnego połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Formalnie chodzi o konwencję krajową PO i zmianę statutu partii Donalda Tuska.

Kaczyński: "Niemcy i Francja chcą nam zabrać państwo". Tusk odpowiada

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przekonywał w piątek w Katowicach, że "wszystko, co zaczęło się po II wojnie światowej, ma zostać sfinalizowane jako wielkie zwycięstwo Niemiec i powstanie czegoś w rodzaju nowego imperium".

– Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi. Nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska pali się aż do tego. Amerykanie nie – mówił prezes PiS.

Jego słowa skomentował na portalu społecznościowym Donald Tusk. "«Niemcy i Francja chcą nam zabrać państwo» – ogłosił Jarosław Kaczyński. Sąsiadka mówi o takich przypadkach, że wariat albo ruski agent" – napisał premier w serwisie X.

Z najnowszego sondażu poparcia dla partii politycznych CBOS wynika, że KO może liczyć na głosy 28,4 proc. badanych, natomiast PiS na 23,6 proc.

