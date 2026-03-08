Nie żyje Marian Koral. Współwłaściciel spożywczego giganta miał 74 lata

Przedsiębiorca miał 74 lata. Informację o jego śmierci potwierdziło mediom kierownictwo firmy, którą współtworzył.

"Był człowiekiem wielkiego serca"

Koral był współwłaścicielem jednego z największych przedsiębiorstw spożywczych w Polsce, zajmującego się produkcją lodów. O śmierci przedsiębiorcy poinformowała również sama firma w mediach społecznościowych. W opublikowanym komunikacie podkreślono jego rolę w budowaniu przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. "Z ogromnym smutkiem informujemy o odejściu Mariana Korala – jednego z założycieli naszej marki. Był człowiekiem wielkiego serca. Od początku, wraz z rodziną, był nie tylko zaangażowany w budowanie firmy, ale równie mocno we wspieranie lokalnej sądeckiej społeczności" – napisano we wpisie.

Autorzy wpisu zaznaczyli również, że jego odejście jest ogromną stratą dla rodziny oraz wszystkich osób związanych z firmą. "Jesteśmy wdzięczni za jego ciężką pracę i hojność w dzieleniu się z innymi wszystkim, co miał".

facebook

Od małej cukierni do znanej marki

Marian Koral urodził się w Nowym Sączu. W 1979 r. wraz z bratem Józefem rozpoczął działalność od niewielkiej cukierni i koktajlbaru w Limanowej. Z czasem rodzinny biznes przekształcił się w jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek lodów w Polsce. Mimo dużego sukcesu biznesowego bracia Koral przez lata unikali medialnego rozgłosu i rzadko udzielali się publicznie.

Obecnie przedsiębiorstwem zarządza młodsze pokolenie rodziny – Izabela, Monika i Michał Koral, dzieci Józefa Korala. W ostatnim rankingu magazynu "Forbes" rodzina Koralów zajęła 70. miejsce wśród najbogatszych Polaków. Ich majątek oszacowano na 1,79 mld zł.

Uroczystości pogrzebowe Mariana Korala odbędą się w środę, 11 marca, w Nowym Sączu. Msza żałobna zostanie odprawiona o godz. 13 w kościele św. Ducha. Następnie o godz. 15 kondukt żałobny wyruszy na cmentarz przy ul. Rejtana.