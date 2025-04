Przywróćmy kasy chorych! W przeciwnym razie medycy nas wykończą

Nie jestem już w stanie kolejny raz słuchać i czytać o „problemach polskiej służby zdrowia”, gdy jakiś następny dyżurny mądrala znowu stara się udowodnić, że „Polacy za mało wydają na ochronę zdrowia wobec wszystkich innych, którzy wydają dużo więcej”. A nie jestem w stanie kolejny raz słuchać i czytać o „problemach polskiej służby zdrowia”, bo one przecież – jak nam wszystkim dobrze wiadomo – zawsze i tak sprowadzają się do jednego i tego samego: żeby im, czyli lekarzom i pielęgniarkom, płacić jeszcze więcej niż do tej pory za tę samą pracę i za obietnicę, że „kolejki do nich będą się zmniejszały”.