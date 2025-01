ZUS przyjmuje już wnioski o nowe świadczenie. Sprawdź warunki

Nowe świadczenie, jakim jest renta wdowia, to efekt przyjęcia przez Sejm i prezydenta obywatelskiego projektu. Renta wdowia przysługuje kobietom powyżej 60 lat i mężczyznom powyżej 65 lat, którzy pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka. Świadczeniobiorcy muszą mieć prawo do prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, nabyte przed ukończeniem 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

Zgodnie z zapisami ustawy, wdowy i wdowcy mogą wybrać dwie możliwości: albo pobierać pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia albo pełne świadczenie własne i 15 proc. renty rodzinnej. Należy pamiętać, że łączna kwota pobieranego świadczenia nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury czyli obecnie 5342,88 zł. Wnioski można składać do 30 czerwca 2025 roku.

Zmiany w projekcie

Przypomnijmy, że początkowo projekt zakładał możliwość pobierania łącznie renty rodzinnej oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego, np. emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy. Przewidywał m.in., że jedno ze świadczeń wypłacane byłoby w całości, a drugie w 50 proc.

W trakcie prac sejmowych rząd zaproponował poprawki dotyczące tzw. kroczącego modelu dochodzenia do ostatecznej, docelowej wysokości drugiego, podlegającego wypłacie świadczenia w zbiegu i zakładające, że maksymalna wysokość drugiego świadczenia wyniesie 25% w 2027 r. Sejm te poprawki przyjął.

Drugie świadczenie wypłacane ma być: od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku w wysokości 15 proc.; od 1 stycznia 2027 roku w wysokości 25 proc.

W 2028 roku Rada Ministrów ma dokonać dokonać weryfikacji wskaźnika wysokości świadczeń w zbiegu, aby ocenić możliwość i zasadność jego podwyższenia.

Koszty tego rozwiązania mają wynosić od 3,2 mld zł do 4,2 mld zł w 2025 r., w zależności od tego, czy z uprawnienia skorzystałoby 75 proc. czy 100 proc. jego potencjalnych beneficjentów.

