Już dziś waloryzacja emerytur. O ile wzrosną świadczenia?

Emerytury i renty po waloryzacji będą wypłacane od początku marca. W tym roku wyniosła ona 5,5 proc. Wskaźnik waloryzacji jest ustalany na podstawie danych ekonomicznych GUS za 2024 roku (tj. 3,6 proc. inflacji i 12,4 proc. wzrostu płac – waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji).

Od 1 marca minimalna emerytura – dotychczas to 1780,96 zł – wyniesie 1878,83 zł (wzrost o niecałe 98 zł). Emeryt, który dostaje co miesiąc 1800 zł, teraz będzie otrzymywał 1899 złotych. Ktoś, kto dostaje 1900 zł świadczenia, od marca dostanie 2004 zł. Z kolei emerytura w wysokości 2000 zł po waloryzacji wyniesie 2110 zł. Świadczenie w kwocie 2100 zł wzrośnie do 2215 zł. Najwyższe emerytury, np. w wysokości 5000 zł wzrosną o 275 złotych.

Waloryzacja oznacza, że wyższe będą też 13. i 14. emerytura, których wysokość równa się emeryturze minimalnej (warto pamiętać, że w przypadku "czternastki" obowiązuje pomniejszenie "złotówka za złotówkę" o próg dochodowy wysokości 2900 zł).

Część emerytów otrzyma pieniądze jeszcze w lutym

Niektórzy seniorzy dostaną swoje emerytury jeszcze w lutym. "Dotyczy to osób, które otrzymują emerytury i renty w pierwszym dniu miesiąca. Zgodnie z harmonogramem ZUS wypłaty świadczeń następują 1, 5, 6, 10, 15, 20 oraz 25 dnia miesiąca. Jeśli jednak tego dnia wypada dzień wolny od pracy, ZUS przelewa świadczenia wcześniej. Tak tez jest 1 marca, który wypada w sobotę, dlatego wypłata zostanie przesunięta na piątek 28 lutego" – wskazuje portal superbiz.pl.

Prawdopodobne daty wypłat z ZUS wyglądają następująco:

28 lutego (piątek, zamiast 1 marca)

5 marca (środa)

6 marca (czwartek)

10 marca (poniedziałek, przelewy mogą zostać wykonane już w piątek, więc niektórzy mogą dostać świadczenia wcześniej)

14 marca (piątek, zamiast soboty 15 marca)

20 marca (czwartek)

25 marca (wtorek)

