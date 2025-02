Ci seniorzy nie dostaną emerytur. ZUS zawiesza wypłatę

Możliwość dorabiania do emerytury to dla osób, które pobierają świadczenie, bardzo przydatna możliwość uzupełnienia domowego budżet. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobiet i 65 dla mężczyzn, mogą dorabiać do swojej emerytury bez żadnych ograniczeń. Oznacza to, że nie ma żadnych limitów, po których przekroczeniu świadczenia byłyby wstrzymane lub zmniejszone. Zasada ta dotyczy też osób, które pobierają rentę dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową albo rentę rodzinną przysługującą po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Jednak emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (np. przeszli na wcześniejszą emeryturę), muszą uważać. Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Co istotne, dorabianie do świadczenia emerytalnego, bez żadnych konsekwencji, jest możliwe, gdy przychód danej osoby nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS). Co jednak, gdy ten próg zostanie przekroczony? Wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zawiesić lub zmniejszyć świadczenie. Oznacza to, że emerytura zostanie zmniejszona, gdy osiągnięty zostanie przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – jednak nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Po przekroczeniu tego progu ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Przekroczenie tych kwot oznacza konsekwencje finansowe

Na podstawie danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2024 r. wyniosło 8 477,21 zł. Znamy więc limity, które będą obowiązywać od 1 marca do 31 maja 2025 r.:

5 934,10 zł – jeśli ktoś zarobi więcej, ZUS obniży emeryturę;

11 020,40 zł – przekroczenie tej kwoty oznacza zawieszenie emerytury.

W poprzednim kwartale limity wynosiły odpowiednio 5 713,20 zł i 10 610,20 zł, więc teraz osoby dorabiające do emerytury mogą zarobić o 220 zł więcej bez obniżenia świadczenia i o 390 zł więcej zanim wypłata zostanie zawieszona. Jeśli zarobki przekroczą próg 5 934,10 zł, ZUS obniży świadczenie tylko o kwotę, o jaką dochód przekroczył limit – wskazuje portal superbiz.pl.

