Renta socjalna. Kto może ubiegać się o prawie 1900 zł co miesiąc?

Co do zasady, rentę socjalną mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18. rok życia. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek, który stanowi, że to świadczenie może otrzymać także kobieta, która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat.

Kolejnym warunkiem jest orzeczona przez lekarza całkowita niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, która powstała przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego): w szkole lub w szkole wyższej – zanim skończyłeś 25 lat lub w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Kwota renty socjalnej wynosi 1878,91 zł. Świadczenie co roku podlega waloryzacji. Do końca lutego 2025 r. wynosiła 1780,96 zł brutto.

Świadczenie wspierające

Z rentą socjalną związane są także świadczenia dodatkowe. Mowa o świadczeniu wspierającym.

Przypomnijmy, że wysokość świadczenia wspierającego określa się na podstawie punktowego kryterium wsparcia. Dla osób niepełnosprawnych, które otrzymały w tej klasyfikacji od 95 do 100 punktów, wysokość świadczenia wynosi 220 proc. renty socjalnej. Z kolei dla osób z grupy od 70 do 74 punktów wsparcia, świadczenie wynosi 40 proc. renty socjalnej.

We wrześniu ubiegłego roku posłowie przyjęli nowelizację ustawy o rencie socjalnej, która umożliwia wypłatę dodatku dopełniającego dla określonej grupy świadczeniobiorców.

Za nowelizacją głosowało 411 posłów, przeciw było 10, wstrzymało się 7. Dzięki nowym przepisom osoby uprawnione do otrzymywania renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji otrzymają co miesiąc dodatek dopełniający w wysokości 2520 złotych.

Projekt zmian w ustawie był obywatelską inicjatywą środowisk osób niepełnosprawnych. Początkowo zakładał on podniesienie kwoty renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ostatecznie w wyniku prac podkomisji wprowadzono przyjęte obecnie rozwiązanie.

