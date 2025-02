Emerytura dla każdego? Polacy zabrali głos

Emerytura obywatelska to propozycja powszechnego świadczenia dla osób w wieku emerytalnym. Do jej otrzymania wystarczałoby jedynie osiągnięcie wieku emerytalnego. Każdy uprawniony dostawałby z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc taką samą kwotę, bez względu na staż pracy. Według jednej z propozycji, emerytura obywatelska wynosiłaby między 1,1 a 1,5 tys. złotych.

Takie rozwiązanie funkcjonuje np. w Kanadzie. Tam emerytura obywatelska jest niska, ale zabezpiecza seniorów przez skrajnym ubóstwem.

Nad wprowadzeniem emerytur obywatelskich zastanawiał się w 2016 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił wtedy Mateusz Morawiecki, system składałby się ze świadczenia obywatelskiego z komponentem solidarnościowym.

Problemem we wprowadzeniu takiego rozwiązania są jego ogromne koszty. Świadczenie otrzymywaliby zarówno dobrze zarabiający, jak i pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie. Uprawnieni do otrzymywania takiej emerytury byliby również bezrobotni.

Jak wynika z sondażu SW Research dla "Wprost", Polacy są podzieli w sprawie takiego mechanizmu. 44,6 proc. ankietowanych. popiera wprowadzenie emerytur obywatelskich. Natomiast aż 39,4 proc. jest ich przeciwnikiem. 16 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Jakie emerytury w 2025 roku?

Emerytury i renty po waloryzacji będą wypłacane od początku marca. W tym roku wyniosła ona 5,5 proc. Wskaźnik waloryzacji jest ustalany na podstawie danych ekonomicznych GUS za 2024 roku (tj. 3,6 proc. inflacji i 12,4 proc. wzrostu płac – waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji).

Od 1 marca minimalna emerytura – dotychczas to 1780,96 zł – wyniesie 1878,83 zł (wzrost o niecałe 98 zł). Emeryt, który dostaje co miesiąc 1800 zł, teraz będzie otrzymywał 1899 złotych. Ktoś, kto dostaje 1900 zł świadczenia, od marca dostanie 2004 zł. Z kolei emerytura w wysokości 2000 zł po waloryzacji wyniesie 2110 zł. Świadczenie w kwocie 2100 zł wzrośnie do 2215 zł. Najwyższe emerytury, np. w wysokości 5000 zł wzrosną o 275 złotych.

