Nowy harmonogram wypłat 800 plus. ZUS wydał komunikat

Program "Rodzina 500 Plus", który był sztandarowym programem rządu Prawa i Sprawiedliwości funkcjonuje w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku. Aż do grudnia ubiegłego roku w ramach tego świadczenia rodzice otrzymywali 500 zł na dziecko. Od stycznia świadczenie to zostało podniesione do kwoty 800 zł.

Wypłaty świadczenia następują w określone dni miesiąca. Czasem jednak w harmonogramie następują zmiany. Taka sytuacja ma miejsce w styczniu. W związku z tym ZUS opublikował informację o terminach wypłaty 800 plus w pierwszym miesiącu 2025 roku.

Przelewy trafią na konta rodziców w 2. dzień miesiąca (czwartek), 3. dzień miesiąca (a nie w 4. dzień miesiąca – sobota), 7. dzień miesiąca (wtorek), 9. dzień stycznia (czwartek), 10. dzień stycznia (a nie w 12. dzień miesiąca – niedziela), 14. dzień stycznia (wtorek), 16. dzień stycznia (czwartek), 17. dzień stycznia (a nie w 18. dzień miesiąca – sobota), 20. dzień stycznia (poniedziałek) oraz 22. dzień stycznia (środa).

Zmiana jest podyktowana faktem przypadania dnia świątecznego w dzień, kiedy pierwotnie miała nastąpić wypłata świadczenia. Podobna sytuacja ma często miejsce w przypadku wypłaty emerytur i rent.

Kurczy się realna wartość 800 plus

Decyzja o podwyżce 500 plus została przyjęta z radością przez wiele polskich rodzin. Problem w tym, że wystarczyło zaledwie dziewięć miesięcy obecnego roku, by część tej kwoty została zjedzona przez inflację.

Jak wyliczył dziennik "Fakt", realna wartość 800 plus skurczyła się do 768 zł, co oznacza, że w tym roku inflacja pochłonęła już 320 zł ze świadczenia na dzieci.

Dziennik zwraca uwagę, że podwyżka świadczenia o wskaźnik inflacji nie wymaga specjalnej zgody Sejmu. Rządzący mogą to zrobić na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W myśl artykułu 6 niniejszej ustawy, "Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwiększyć wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1, biorąc pod uwagę prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy".

Czytaj też:

Politycy dostaną podwyżki. Tyle będą zarabiać od nowego rokuCzytaj też:

Część emerytów bardzo się ucieszy. Otrzymają ponad 200 zł miesięcznie do końca życia