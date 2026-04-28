Większość Polaków zadowolona ze swojej pracy

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy?" – takie pytanie postawiono respondentom w badaniu przeprowadzonym przez CBOS. 60 proc. respondentów odpowiedziało, że ocenia sytuację dobrze (48 proc.) oraz bardzo dobrze (12 proc.). 28 proc. badanych stwierdziło, że sytuacja nie jest ani dobra ani zła. 10 proc. respondentów odpowiedziało, że sytuacja jest zła – 9 proc. zła, 1 proc. bardzo zła. 2 proc. wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

CBOS wskazuje, że w kwietniu, w porównaniu z marcem, wśród pracujących zarobkowo nieznacznie ubyło ocen pozytywnych (spadek z 61 proc. do 60 proc.) oraz negatywnych (spadek z 12 proc. do 10 proc.) odnoszących się do sytuacji w ich zakładach pracy, natomiast o 3 punkty procentowe zwiększył się odsetek uważających, że jest ona "ani dobra, ani zła" (wzrost z 25 proc. do 28 proc.).

W porównaniu z marcem poprawiły się przewidywania pracujących zarobkowo co do kierunku zmian sytuacji w ich zakładach pracy w ciągu najbliższego roku – o 5 punktów procentowych przybyło zakładających jej poprawę (obecnie 22 proc.), a o 3 punkty ubyło prognozujących pogorszenie (13 proc.). Nieznacznie zwiększyła się ponadto dominująca od długiego czasu grupa uważających, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian (wzrost z 58 proc. do 59 proc.), a ubyło uchylających się od formułowania prognoz w tej kwestii (spadek z 9 proc. do 6 proc.).

Prawie jedna czwarta badanych boi się utraty pracy

Większe lub mniejsze poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia deklaruje tyle samo badanych ile w marcu (74 proc.), warto jednak zauważyć, iż w tej grupie wyraźnie zwiększył się udział pracujących zarobkowo uważających utratę obecnej pracy za zdarzenie mało prawdopodobne (wzrost z 34 proc. do 40 proc.). Poczucie zagrożenia utratą obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.) utrzymuje się na poziomie zbliżonym do marcowego (spadek z 24 proc. do 23 proc.).

Wśród ogółu badanych nieznacznie pogorszyły się oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy – o 3 punkty procentowe zwiększyła się grupa uważających, że w ich miejscowości lub jej okolicy znalezienie pracy jest bardzo trudne lub całkowicie niemożliwe (obecnie 29 proc.), a o 2 punkty ubyło przekonanych, że można tam znaleźć pracę (59 proc.). Tak jak poprzednio 12 proc. badanych uchyliło się od oceny sytuacji.

