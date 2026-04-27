Działali prawie 30 lat. Znana polska firma elektryczna ogłasza upadłość

Działająca od ponad 27 lat w Janikowie (woj. kujawsko-pomorskie) spółka Elektrorem świadczy usługi elektryczne oraz automatyki przemysłowej. "Realizujemy zlecenia remontów instalacji elektrycznej niskiego i wysokiego napięcia, wykonuje różnego rodzaju remonty silników elektrycznych" – czytamy na stronie firmy. Zakład powstał jako pierwsza samodzielna firma wydzielona w procesie restrukturyzacji Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A.

Tymczasem sąd w Bydgoszczy ogłosił bankructwo spółki. "Do Powiatowego Urzędu Pracy trafiła już informacja o planowanych zwolnieniach grupowych, które mogą objąć 51 osób" – donosi "Fakt". "Decyzja sądu oznacza koniec działalności firmy, która przez lata obsługiwała duże zakłady przemysłowe w regionie. Pracownicy mają stracić zatrudnienie do końca kwietnia. To kolejny przykład trudnej sytuacji w sektorze usług przemysłowych" – zauważa gazeta.

Informację o zwolnieniach potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem PiK Przemysław Stefański, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu. Osoby bez zatrudnienia otrzymają wsparcie PUP. Chodzi o nawet 51 pracowników. Urząd pracy przygotowuje się do objęcia ich wsparciem, niezależnie od tego, czy zdecydują się szukać nowego etatu, czy rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Budowlanka planuje zwolnienia

Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest trudna. Pojawiają się kolejne informacje o zwolnieniach grupowych i upadłościach firm, głównie z branż energochłonnych. Polski Instytut Ekonomiczny, w ramach badania Miesięcznego Indeksu Koniunktury, podaje, że firmy z sektora budowlanego planują zwolnienia zwalniać.

"Redukcji zatrudnienia dokonało 6 proc. firm, a 12 proc. ma takie plany do końca 2026 r. Najczęściej na zwolnienia decydowały się firmy produkcyjne – 14 proc. podmiotów z tej branży już to zrobiło w pierwszych dwóch miesiącach 2026 r., a kolejne 10 proc. planuje takie działania w kolejnych miesiącach" – czytamy w raporcie.

