Upadek szwedzkiej sieci w Polsce. Duka zamyka sklepy

Media podają, że zamykane są kolejne placówki, a sprzedaż online została wstrzymana. Procesowi towarzyszą zwolnienia pracowników oraz wygaszanie działalności operacyjnej firmy.

Duka od dłuższego czasu zmaga się z trudnościami finansowymi i restrukturyzacją. W ostatnich latach sieć znacząco ograniczyła skalę działalności – liczba sklepów spadła z ok. 60 w 2023 r. do niespełna 30 w 2025 r.

Spółka poniosła także wysokie straty – w 2024 r. było to ok. 153 mln zł netto, co znacząco pogorszyło jej sytuację finansową i wymusiło działania naprawcze.

Duka zamyka swoje sklepy w Polsce. Działania naprawcze nie pomogły

Wcześniej wobec Duka International otwarto postępowanie sanacyjne, a strategia zakładała m.in. ograniczenie liczby sklepów stacjonarnych i rozwój sprzedaży internetowej. Inwestor (Biesiada Invest) zakończył zaangażowanie w restrukturyzację po niekorzystnym postanowieniu sądu.

Obecne działania wskazują na dalsze pogorszenie sytuacji spółki i możliwe całkowite wycofanie się marki z polskiego rynku.

Wyjątkiem jest sklep w Fabryce Norblina w Warszawie, który został otwarty przez inwestora na początku 2026 r. Będzie tam dostępny asortyment, który do tej pory można było kupić w sieci Duka, ale pod inną nazwą.

Żabka szykuje rewolucyjną zmianę. Sklep wprowadzi "płatności odroczone"