Żabka szykuje rewolucyjną zmianę. Sklep wprowadzi "płatności odroczone"

W ciągu kilku tygodni partnerzy rozpoczną testy w programie Family & Friends, a następnie – jeszcze w tym roku – oferta trafi do użytkowników aplikacji Żabki.

Zmiany w Żabce

Karta wprowadzona będzie we współpracy z Visa, jednym z liderów płatności cyfrowych, oraz Planet Pay. Docelowe partnerstwo PKO Banku Polskiego i Żabki zostało zaprojektowane z myślą o dużej skali grupy docelowej – milionach użytkowników aplikacji oraz ogólnopolskim zasięgu, podano. Ostateczne parametry oferty będą ustalone po zakończeniu fazy testowej Family&Friends.

"Dzięki współpracy, w pierwszym kroku klienci zyskają dostęp do prostych rozwiązań consumer finance z poziomu Żappki, jednej z najbardziej popularnych aplikacji na rynku [...]. Zakładamy, że będzie to duże partnerstwo. Nie jest to narzędzie tylko do płacenia w sklepach Żabka, ale wszędzie, gdzie możliwe są płatności Visa, czyli ponad 1 mln punktów handlowo-usługowych" – powiedział na konferencji wiceprezes PKO BP odpowiedzialny za Obszar Bankowości Detalicznej i Firm Tomasz Pol.

"W ciągu kilkunastu dni będziemy chcieli uruchomić fazę testową 'Friends & Family', żeby uzyskać mocny feedback przed wprowadzeniem rozwiązania na rynek. Termin fazy testowej to kilka miesięcy i gdy będziemy gotowi, to przejdziemy do kolejnego etapu. Mamy kilka wersji tego produktu, które chcemy przetestować" – dodał.

Karta dla użytkowników aplikacji

Pierwszym produktem w ramach współpracy będzie karta Visa z limitem oraz możliwością odraczania płatności, przygotowana we współpracy z Planet Pay. To rozwiązanie consumer finance dające dostęp do środków na codzienne wydatki. Karta zostanie udostępniona dla użytkowników aplikacji Żappka po zakończeniu fazy Friends&Family. W partnerstwie Visa zapewnia bezpieczną technologię płatniczą, a Planet Pay – jako lider produktów płatniczych dla świata fintechów, e-commerce oraz merchantów – odpowiada za wydanie karty.

"Stawiamy na budowę spójnego ekosystemu, w którym płatność i korzyści lojalnościowe będą naturalną częścią codziennych zakupów. Będziemy rozwijać platformę usług finansowych Żappka Pay tak, aby klient mógł korzystać z niej zarówno w naszych sklepach, jak i poza siecią – w miejscach akceptujących karty Visa. Partnerstwo z PKO Bankiem Polskim pozwala nam połączyć możliwości ekosystemu Grupy Żabka z kompetencjami największej instytucji finansowej w kraju, by sprawnie zbudować rozwiązanie gotowe do wdrożenia na szeroką skalę" – uzupełnił Managing Director w Żabka Future Wojciech Krok.

Za zaplecze produktowe i technologiczne Żappki Pay odpowiadają partnerzy: PKO Bank Polski, Visa i Planet Pay – wspólnie rozwijając model płatności i usługi finansowej dostępnej w aplikacji Żappka.

Na koniec roku sieć Grupy Żabka liczyła 12 339 sklepów, w tym 173 w Rumunii.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 583 mld zł na koniec 2025 r.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.

