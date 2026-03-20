Polska sieć zarobiła setki milionów złotych. Tak osiągnęła cel

Skorygowany zysk netto wyniósł 354 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 294 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 1103 mln zł wobec 891 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 1134 mln zł wobec 987 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6922 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 6072 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż do klienta końcowego wyniosła 7 867 mln zł (+14,3 proc. r/r).

Tyle zarobiła Żabka. Olbrzymi zysk netto

W całym 2025 r. spółka miała 1057 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 593 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 27 153 mln zł w porównaniu z 23 797 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 3876 mln zł wobec 3363 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, a skorygowany zysk EBITDA wyniósł 4 066 mln zł wobec 3 505 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Marża skorygowanego zysku netto sięgnęła 3,2 proc., przekraczając zakładany poziom 3 proc., podkreślono w komunikacie. Sprzedaż do klienta końcowego wyniosła 31 135 mln zł, o 14,1 proc. więcej r/r.

"Zdyscyplinowane alokowanie kapitału i koncentracja na efektywności operacyjnej pozwoliły nam skutecznie zmniejszyć zadłużenie oraz – dzięki skalowalności naszego modelu biznesowego – podnieść cel dotyczący liczby otwarć sklepów. Mimo trudniejszego otoczenia rynkowego zwiększyliśmy rentowność oraz elastyczność finansową. Skorygowana EBITDA wzrosła w 2025 roku o 16 proc. rok do roku, osiągając poziom 13,1 proc. marży, co oznacza przekroczenie komunikowanego przez nas przedziału 12-13 proc. w ramach przedstawionych wcześniej oczekiwań. Wzrost ten był możliwy dzięki dalszemu skupieniu na poprawie marż produktowych, dyscyplinie kosztowej, efektowi skali oraz rentowności segmentu cyfrowej oferty dla klientów. Jeszcze wyraźniej poprawił się skorygowany zysk netto, który wzrósł o 40,6 proc. Marża skorygowanego zysku netto zwiększyła się do 3,2 proc., przekraczając wcześniej komunikowany cel na poziomie 3 proc. W ubiegłym roku intensywnie pracowaliśmy również nad poprawą struktury finansowania. W maju przeprowadziliśmy pierwszą emisję obligacji o wartości 1 mld zł, a jesienią skutecznie zrefinansowaliśmy umowę kredytową, czego efektem jest obniżona marża oraz wydłużony termin wymagalności. Wszystkie te kroki zwiększyły naszą elastyczność finansową i przyczyniły się do obniżenia kosztu długu. Zgodnie z założeniami podtrzymujemy oczekiwanie średnio do wysokiego jednocyfrowego wzrostu LfL w 2026 roku oraz w średnim terminie. Zakładamy stabilną skorygowaną marżę EBITDA na górnym poziomie przedziału 12-13 proc. oraz stopniową poprawę marży zysku netto do ok. 4,5 proc. w horyzoncie średnioterminowym" – powiedziała CFO Grupy Żabka Marta Wrochna-Łastowska, cytowana w komunikacie.

"Przyjęta strategia jest skuteczna"

"Wyniki za 2025 rok potwierdzają, że przyjęta strategia rozwoju Grupy Żabka jest skuteczna. Osiągnęliśmy wszystkie komunikowane inwestorom wskaźniki finansowe, jednocześnie przyspieszając realizację wybranych inicjatyw strategicznych, w tym ekspansję sieci sklepów. W połowie roku podnieśliśmy prognozę otwarć do ponad 1 300 placówek w Polsce i Rumunii, a ostatecznie przekroczyliśmy ten poziom. Tak dobre wyniki były możliwe dzięki wysokiej dostępności atrakcyjnych lokalizacji, utrzymującemu się silnemu zainteresowaniu franczyzobiorców współpracą z naszą siecią oraz konsekwentnej dyscyplinie kosztowej i koncentracji na rentowności jednostkowej sklepów. To podejście pozwala nam skalować biznes w sposób przewidywalny i z wysoką precyzją realizacji. Kapitał lokujemy w sposób przemyślany – tam, gdzie realnie wzmacnia nasze strategiczne filary: dalszą ekspansję sieci w Polsce, konsekwentne budowanie obecności w Rumunii oraz inwestycje w cyfrową i operacyjną efektywność" – dodał CEO Tomasz Suchański.

Dynamika sprzedaży porównywalnej (LfL) w Polsce wyniosła 5,3 proc., zgodnie z celem Grupy zakładającym średni jednocyfrowy wzrost. Wynik ten został osiągnięty mimo niekorzystnych warunków pogodowych, co potwierdza atrakcyjność oferty i jej dopasowanie do oczekiwań klientów, podano.

W 2025 roku Grupa Żabka uruchomiła 1 394 sklepy (+19,6 proc. r/r), tym samym przekraczając podwyższony cel otwarć, zakładający 1 300 nowych placówek w minionym roku. Na koniec roku sieć Grupy Żabka liczyła 12 339 sklepów, w tym 173 w Rumunii, co umocniło jej pozycję jako największego ekosystemu modern convenience w Europie, zaznaczono.

Zgodnie z aktualizacją strategii opublikowaną w 2025 r. podwyższony cel otwarć nowych sklepów w Polsce i Rumunii wynosi ponad 1 300 placówek rocznie. W efekcie na koniec 2028 r. sieć będzie liczyła około 16 tys. sklepów, czyli o około 1 500 więcej, niż zakładano podczas debiutu na GPW, podkreślono także.

"Ekspansja sieci oraz wzrost sprzedaży porównywalnej w Polsce i Rumunii konsekwentnie przybliżają nas do realizacji długoterminowego celu ponad dwukrotnego zwiększenia sprzedaży do klienta końcowego w latach 2023-2028. Dynamikę wzrostu wzmacniają rozwijające się biznesy cyfrowe oraz stabilne przepływy pieniężne. Naszą przewagą jest model zarządzania oparty na danych i wysoka elastyczność operacyjna. Pozwala nam to szybko reagować na zmiany rynkowe i utrzymywać wysokie tempo skalowania biznesu. Konsekwentnie rozwijamy precyzyjne dopasowanie oferty do lokalnych potrzeb klientów. Jednocześnie inwestujemy w hiperpersonalizację na poziomie sklepu, aby każdy punkt sprzedaży jeszcze lepiej odpowiadał specyfice swojej społeczności. Kluczową rolę odgrywa zintegrowana platforma operacyjna, obejmująca łańcuch dostaw, zarządzanie kategoriami oraz zaawansowane wykorzystanie danych i technologii. Dzięki niej możemy efektywnie zarządzać dostępnością produktów i elastycznie dostosowywać ofertę. Zrównoważony rozwój pozostaje integralną częścią tego modelu. Czynniki ESG są wbudowane zarówno w strategię, jak i w codzienne decyzje operacyjne. Efekty tej strategii widoczne są również w Rumunii, gdzie sieć Froo systematycznie buduje skalę i umacnia swoją pozycję rynkową" – powiedział Group Chief Strategy & Development Officer Tomasz Blicharski.

Skuteczne obniżenie zadłużenia

Wolne przepływy pieniężne (FCF) w 2025 r. osiągnęły 1 740 mln zł, w porównaniu do 1 531 mln zł rok wcześniej. Wzrost wynikał przede wszystkim z większej skali działalności i wyższej rentowności, co przełożyło się na silny wzrost skorygowanego EBITDA oraz korzystniejsze zarządzanie kapitałem obrotowym, podano także.

Silne przepływy pieniężne pozwoliły sfinansować nakłady inwestycyjne (capex) w 2025 r. na poziomie 1 624 mln zł (-3 proc. r/r), z czego 539 mln zł przypadło na IV kw. (-13,5 proc. r/r). Kluczowe inwestycje obejmowały otwarcie nowych sklepów, modernizację istniejących placówek oraz rozwój sieci w Rumunii i kanałów cyfrowych w ramach inicjatywy Nowe Silniki Rozwoju(NGE).

Dzięki wysokiemu poziomowi generowanej gotówki Grupa skutecznie realizowała strategię redukcji zadłużenia, obniżając wskaźnik długu do skorygowanego EBITDA z 1,5x w 2024 r. do docelowego 1,0x na koniec 2025 r., wskazano.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

