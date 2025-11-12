Żabka przejmie znaną sieć? "Wkracza do gry"

Do nabycia jest 458 sklepów w ponad 113 miastach. Portal Spożywczy informuje, że w pierwszych trzech kwartałach tego roku wygenerowały one 2,3 mld euro przychodów.

Wiadomo, że o kupno aktywów rumuńskiego właściciela zabiegają firmy Paval Holding i Auchan. Tymczasem według rumuńskiego portalu Profit.ro ofertę ws. przejęcia sieci złożyła także Żabka. Grupa Żabka od maja 2024 r. rozwija działalność w Rumunii, otwierając tam sklepy pod szyldem Froo. Do końca września tego roku było ich 122. "Prowadzimy dogłębne analizy potencjalnych celów przejęć" – pisze Żabka w oświadczeniu cytowanym przez Portal Spożywczy. Firma nie będzie komentować "innych kwestii, w tym szczegółów projektów ani wartości portfela fuzji i przejęć".

"Ambitne plany"

"Polska Grupa Żabka jest nowym graczem na rynku rumuńskim i wykazuje ogromne apetyty na ekspansję, ale jej działalność koncentruje się na sklepach typu convenience, a Carrefour ma sieć składającą się z 187 takich placówek" – podkreśla Profit.ro. Żabka wskazuje w oświadczeniu, że ma "ambitne plany rozwoju na rynku rumuńskim, zarówno organicznego, jak i poprzez przejęcia małych sieci sklepów".

Media w październiku informowały, że Carrefour zlecił BNP Paribas zbadanie zainteresowania inwestorów sprzedażą swojej działalności w Rumunii. Na koniec trzeciego kwartału 2025 r. liczba sklepów sieci Żabka w Polsce i Rumunii wyniosła łącznie 12 099 – to wzrost o prawie 11 proc. w porównaniu do roku poprzedniego – zauważa next.gazeta.pl. "W ramach przyspieszenia ekspansji, w 2025 r. Grupa planuje otworzyć ponad 1 300 nowych placówek w Polsce i Rumunii" – podawała niedawno sieć Żabka, największy polski detalista.

Żabka określa się jako "numer 1 w Europie Środkowo-Wschodniej".

Czytaj też:

Żabka uruchamia nową usługę. Rynek pokazuje, że może przydać się konsumentom