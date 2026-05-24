Są takie smaki, które kojarzą nam się z wiosną i jedynie wiosną smakują najlepiej. Do nich należy smak młodej kapusty. Naszym ulubionym przepisem na nią jest ten poniżej.

Z domu rodzinnego oprócz wspomnień wyniosłyśmy smak gołąbków z młodej kapusty z kaszą gryczaną i mielonym mięsem z indyka. Przepis jest bardzo prosty, a gołąbki smakują nieco inaczej niż tradycyjne. Są przede wszystkim bardziej delikatne w smaku, a młoda kapusta po sparzeniu we wrzątku rozpływa się w ustach. Takie gołąbki podawane były w naszym domu dość często, a mama zawsze polewała je przepysznym sosem pomidorowym, robionym na bazie cebuli cukrowej, i również obficie posypane koperkiem. Do obiadu obowiązkowy był kompot z rabarbaru, a na deser zapiekane truskawki pod słodką waniliową kruszonką z kleksem kwaśnego jogurtu. Idealny wiosenny obiad. Polecamy wypróbować, a tymczasem podajemy przepis na gołąbki.

Gołąbki z młodej kapusty

•1 kg mięsa mielonego z indyka •1 duża kapusta •1 duża cebula cukrowa •2 ząbki czosnku •2 łyżeczki soli •1 duża łyżka przyprawy do spaghetti • ½ łyżeczki czerwonej papryki słodkiej i pieprzu białego •garść natki pietruszki posiekanej •kilka grzybków suszonych i namoczonych, posiekanych na drobno • 50 g kaszy gryczanej, suchej •2 jajka • ½ litra bulionu warzywnego z ekokostki