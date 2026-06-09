Równość płci na giełdzie? Rząd zdecydował

Propozycja została przedłożona przez ministra sprawiedliwości.

Celem projektu ma być wyrównanie udziału kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych największych spółek giełdowych, poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad wyboru członków zarządów i rad nadzorczych.

"Rozwiązania mają wspierać równość szans oraz podnosić jakość zarządzania spółkami" – czytamy w komunikacie.

Co zawiera projekt nowelizacji ustawy w zakresie tzw. równości płci?

Najważniejsze rozwiązania projektu są następujące:

– Duże spółki giełdowe będą musiały zwiększyć udział osób niedostatecznie reprezentowanej płci (kobiet lub mężczyzn) w zarządach i radach nadzorczych (łącznie). Docelowo osoby te mają zajmować co najmniej 1/3 stanowisk w organach spółki.

– Firmy będą musiały stosować przejrzyste i oparte na jasnych kryteriach procedury wyboru kandydatów do zarządów i rad nadzorczych. Jeżeli kandydaci będą mieli porównywalne kwalifikacje, pierwszeństwo otrzyma osoba z płci mniej reprezentowanej w danym organie.

– Walne zgromadzenie akcjonariuszy będzie musiało przyjąć politykę równowagi płci, określającą zasady wspierania zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn we władzach spółki.

– Zarządy spółek będą co roku przygotowywać raport dotyczący udziału kobiet i mężczyzn w zarządzie oraz radzie nadzorczej. Kandydaci, którzy uznają, że podczas rekrutacji naruszono nowe przepisy, będą mogli dochodzić swoich praw przed sądem.

– Nowe obowiązki obejmą wyłącznie duże spółki giełdowe zatrudniające co najmniej 250 pracowników i spełniające określone kryteria finansowe.

– Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, wymieniono.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

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